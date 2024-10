Após usar notas falsas no comércio de Americana e Piracicaba, casal é detido em Sumaré com R$ 3,8 mil falsificados

Dupla tentou enganar comerciantes na região e foi pega com notas de R$ 200 falsas após ação da Gama

Notas falsas apreendidas pela Gama com casal - Foto: Gama/Divulgação

Um casal foi detido pela Gama (Guarda Municipal de Americana) em Sumaré, nesta terça-feira (8), após usar fazer pagamentos com notas falsas em comércios de Americana e Piracicaba. Foram apreendidos R$ 3,8 mil em dinheiro falso.

De acordo com a Gama, os patrulheiros, por meio do grupo de WhatsApp dos comerciantes do Centro de Americana, souberam que uma mulher tinha tentado usar uma nota falsa de R$ 200 em um comércio e conseguido dar o golpe em outro estabelecimento comercial, usando a cédula de mesmo valor, falsificada. O crimes aconteceram por volta de 13h30.

Com o auxílio das câmeras de monitoramento e da central de inteligência da Gama, foi possível identificar que a mulher usava um HB20 branco e estava junto com um comparsa.

Momentos depois dos golpes, o sistema da Muralha Digital localizou o HB20 em Sumaré, onde o casal foi abordado. Ao serem indagados, eles confessaram o crime. Foram apreendidas notas falsas de R$ 200, somando o total de R$ 3,8 mil.

Além de Americana, foram descobertas vítimas no comércio de Piracicaba, onde a dupla de criminosos também fez compras utilizando o dinheiro falsificado.

O caso foi apresentado na Polícia Federal de Piracicaba e, conforme a Gama, os dois foram autuados em flagrante pelo crime de falsificação de moeda, cuja pena varia de 3 a 12 anos de reclusão e multa. Já o carro utilizado pelos criminosos era alugado e foi devolvido a locadora de veículos.