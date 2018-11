Após um mês, pedido por contratação de professores fica sem resposta

Um mês após a Comissão de Educação pedir a contratação de 45 professores e 20 serventes em caráter emergencial em Americana, a prefeitura ainda não deu resposta sobre o assunto. A demora já preocupa membros da comissão, que temem que os profissionais ainda não estejam disponíveis para o começo do ano letivo de 2019.

As contratações são necessárias, na avaliação dos educadores, para acabar com problemas como dispensa de alunos e junção de classes, que ocorrem quando professores se ausentam por motivos de doença ou faltas abonadas.

A comissão foi criada pelo prefeito Omar Najar (MDB) há cerca de 70 dias para encontrar uma solução para a falta de professores. O grupo é composto por representantes de escolas, da Secretaria de Educação, do Sindicato dos Servidores e da Secretaria de Negócios Jurídicos.

Na primeira reunião, os educadores pediram a recontratação dos 53 servidores da educação demitidos em estágio probatório entre 2017 e 2018 – a medida fazia parte de um corte de custos com folha promovida em toda prefeitura. Não houve resposta.

Em nova reunião em 17 de outubro, os educadores chegaram com um número fechado de profissionais necessários para suprir as lacunas: 45 professores e 20 serventes. O jurídico ficou de avaliar as possíveis formas de contratação. Até hoje, não houve resposta.

Dois membros do grupo se disseram preocupados com a demora. “É um assunto que não dá pra esquecer. Pro início do ano letivo essa situação não pode continuar”, afirma um deles, que não querem ser identificados.

Sem resposta

Na tarde de ontem, a reportagem perguntou à prefeitura, por meio de sua assessoria de imprensa, se os professores e os serventes serão contratados, de que forma e se ainda é possível que a contratação seja providenciada a tempo de que os profissionais comecem a trabalhar no início de 2019. O LIBERAL também perguntou se havia nova reunião marcada. A única resposta da prefeitura é que não há uma data marcada para reunião. Anteriormente, a assessoria já informara que esse assunto será tratado internamente, na comissão.