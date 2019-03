Após um ano, galinhas acabam com escorpiões no Fórum

Para tentar reduzir a aparição de escorpiões, a direção do Fórum de Americana adotou galinhas-d’angola em 2017. Um ano e meio depois, praticamente não há registro da presença dos aracnídeos dentro do prédio, segundo a direção do local. A estratégia também já foi adotada por escolas e condomínios da cidade.

De acordo com o diretor de administração do fórum, João Guilherme Rosalen, as galinhas ficam soltas na área de jardim do espaço, próximo ao estacionamento. São cinco galinhas-d’angola e três galinhas caipira, com cinco pintinhos. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“A cada quatro meses tem dedetização, mas mesmo com isso a incidência era grande. De duas a três vezes por semana encontrava escorpião no prédio. O pessoal da limpeza falava, achava no banheiro, cartório. Diminuiu bastante. Por exemplo, de janeiro até agora só tivemos um escorpião pequeno dentro do prédio durante o recesso”, explicou Rosalen.

As galinhas também foram a saída encontrada para lidar com os escorpiões no Residencial Jardim dos Ipês Amarelos. Segundo o presidente da associação dos moradores, Pablo Poço Pinheiro, eles compraram cinco galinhas-d’angola há três anos; hoje, já são 30, além de duas caipiras.

“Nós tínhamos uma média de cinco aparições por mês e tivemos um acidente, uma picada com adulto. E hoje posso falar que já faz seis meses que não aparece nenhum. O último que apareceu já estava morto”, disse Pinheiro.

Como a reprodução das aves é rápida, a associação doa os pintinhos para condomínios próximos e até para outras instituições. Atualmente são mais de 40.

“Com a nossa proximidade do cemitério (da Saudade), a gente tem um inimigo do lado, mas a incidência diminuiu muito. Apesar delas terem hábitos diurnos e os escorpiões noturnos, acredito que elas tenham resolvido”, comentou.

Escolas

Em maio de 2016, o Caic (Centro de Atenção Integral à Criança) Professor Sylvino Chinelatto, no Jardim da Paz, seis galinhas foram soltas na creche depois de encontrados escorpiões nas salas de aula, brinquedos e até colchonetes. Em junho do ano passado, a Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Bacuri, no Centro, também adotou galinhas depois de três escorpiões serem encontrados na escola.