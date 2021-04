Após um ano de pandemia, Americana apresenta saldo positivo de empregos

Com 1.311 vagas abertas em fevereiro, Americana passou a ter saldo positivo de emprego no acumulado desde março de 2020, primeiro mês da pandemia do coronavírus (Covid-19). Ao todo, nesses últimos 12 meses, houve a abertura de 714 cargos na cidade, mesmo com a crise.

Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e foram divulgados nesta terça-feira pelo Ministério da Economia.

Homem olha vagas de emprego em Americana: mesmo em ano de pandemia, município manteve saldo de empregos positivo – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Em fevereiro, o município teve 3.940 contratações e 2.629 demissões – diferença de 1.311. Esse foi o segundo mês consecutivo que Americana registrou um aumento no número de empregados. Em janeiro, o saldo tinha sido de 653 vagas.

“A realidade econômica da nossa região, apesar de todos os problemas da pandemia, sempre se mostrou pujante e positiva”, declarou Wagner Armbruster, presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana).

Nesses últimos dois meses, o setor industrial é o que mais se destacou, com um acréscimo de 839 funcionários.

“Tem algumas regiões que estão tendo um comportamento bastante positivo e um pouco puxado pelo emprego industrial. Isso é uma coisa que vem chamando atenção há um certo tempo”, disse a especialista em economia Eliane Navarro Rosandiski, do Observatório da PUC-Campinas.

Segundo a professora, o aumento de vagas pode ser justificado, inclusive, pelas mudanças que ocorreram na dinâmica mercadológica, com a fomentação do delivery.

“Tem alguns segmentos que estão sendo positivamente impactados por uma outra forma de organização das atividades de vendas”, afirmou Eliane, que citou como exemplo a área de informática e de embalagens.

Região

Nas outras quatro cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), o saldo acumulado desde março de 2020 já era positivo antes mesmo da contabilização dos dados do mês passado, com 669 vagas abertas em Hortolândia, 1.005 em Nova Odessa, 1.180 em Santa Bárbara d’Oeste e 1.379 em Sumaré.

Isoladamente em fevereiro, todos os quatro municípios também registraram saldo positivo: 343 em Hortolândia, 367 em Nova Odessa, 741 em Santa Bárbara d’Oeste e 927 em Sumaré.

Em Hortolândia, Nova Odessa e Santa Bárbara, o destaque fica para a indústria, assim como em Americana. Em Sumaré, por outro lado, o setor de serviços lidera na quantidade de vagas abertas.