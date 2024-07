Após três meses, vacinação contra a dengue não atinge nem 20% do público-alvo em Americana e Santa Bárbara

A vacinação contra a dengue segue com índices baixos de adesão em Americana e Santa Bárbara d’Oeste. Três meses após o início da campanha, a porcentagem do público-alvo vacinado, de 10 a 14 anos, continua abaixo dos 20% em ambas as cidades. Nos demais municípios da RPT (Região do Polo Têxtil), a taxa de imunização também está menor do que o esperado.

Em Americana, foram vacinadas 2.233 pessoas, em uma faixa etária que tem 13,1 mil. Ou seja, o índice de vacinação corresponde a 16,3% do público-alvo.

De acordo com a Secretaria de Saúde, há um estoque de 793 doses na Vigilância Epidemiológica, além de outras doses distribuídas em cada UBS (Unidade Básica de Saúde).

Em Americana e Santa Bárbara, vacinação contra dengue segue abaixo dos 20% – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Santa Bárbara, por sua vez, vacinou 18,7% do público-alvo. A cidade conta com 10.063 pessoas entre 10 e 14 anos, mas apenas 1.881 foram imunizadas, segundo dados da Secretaria de Saúde.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A pasta informa que ainda existem vacinas disponíveis, mas não quantificou o número de doses.

Região

Nas demais cidades da região, a porcentagem ultrapassa os 20% em Nova Odessa e Sumaré, mas segue abaixo em Hortolândia. No município novaodessense, o primeiro da região a iniciar a imunização, foram aplicadas 882 doses da vacina, sendo que a faixa etária possui 3.986 pessoas, o que representa 22% da população apta imunizada. Restam cerca de 200 doses, segundo a Vigilância Epidemiológica.

Em março, Nova Odessa havia declarado situação de emergência e estado de alerta epidemiológico por conta da dengue.

Até o início da noite desta sexta-feira (12), o município tinha 3.649 casos confirmados, com três mortes e outras quatro em investigação, de acordo com o painel de monitoramento do Governo do Estado de São Paulo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Sumaré, por sua vez, apresenta uma cobertura vacinal de 21% do público-alvo. Ao todo, são 10,7 mil pessoas de 10 a 14 anos e 2.244 doses aplicadas, de acordo com a prefeitura. O município ainda afirma que há vacinas disponíveis.

Aumento na oferta

Por fim, Hortolândia tem o menor índice percentual da região, com 1.932 doses aplicadas até o momento. A Secretaria de Saúde não informou o total de pessoas que fazem parte do público-alvo, mas, de acordo com o último Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o município tem 15.486 jovens entre 10 e 14 anos.

Neste caso, a cobertura vacinal teria atingido apenas 12,4% da faixa etária. Por conta disso, a oferta do imunizante será ampliada em breve para mais nove UBSs da cidade, ainda sem data definida.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A faixa etária de imunização é definida com base em orientação do Ministério da Saúde. Aqueles que receberam a primeira dose da vacina podem ser imunizados novamente após um intervalo de três meses.

Caso o jovem tenha recebido alguma vacina inativada como a da gripe ou Covid-19, o intervalo para poder ser imunizado contra a dengue é de 24 horas.

Cidade Doses aplicadas Cobertura vacinal de 10 a 14 anos Americana 2.233 16,30% Santa Bárbara d’Oeste 1.881 18,70% Nova Odessa 882 22% Sumaré 2.244 21% Hortolândia 1.932 12,40%

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.