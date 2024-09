Após três anos, obra de creche do Jardim Boer é retomada, em Americana

Obra da Creche Escola do Jardim Boer foi reiniciada nesta segunda - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Após três anos parada, a construção da Creche Escola do Jardim Boer 1, em Americana, foi reiniciada nesta segunda-feira (23). A obra, de responsabilidade do Governo de São Paulo, deve terminar em 2025. As informações são da Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo).

Conforme o LIBERAL noticiou no mês passado, a retomada custará R$ 1,6 milhão. Os trabalhos foram assumidos pela empresa JJ Assessoria e Construções, de Franca, que assinou o contrato em 28 de agosto.

A obra começou em outubro de 2018 e está parada pelo menos desde maio de 2021, quando o Estado rescindiu o contrato com a construtora responsável.

À época, a Seduc justificou que o serviço estava em “ritmo desacelerado” e que havia “baixo número de funcionários para o andamento dos trabalhos”. Segundo a pasta, a empresa executou 69,65% da construção.

Antes da licitação vencida pela JJ Assessoria e Construções, o governo estadual tinha aberto outro processo licitatório para a retomada das obras, mas não houve interessados.

Inicialmente, a previsão era que a unidade ficaria pronta em novembro de 2019 e já receberia alunos a partir de 2020.

Expectativa do governador

Em visita a Americana em abril deste ano, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) chegou a dizer que o objetivo era iniciar as aulas na creche em 2025. Entretanto, o edital da licitação coloca um prazo de 210 dias para o término da obra, contados a partir da assinatura do contrato.

Portanto, a empresa pode concluir os trabalhos apenas em março de 2025, após o início do próximo ano letivo.

O atraso gerou reclamações no município, tanto por parte de políticos como de moradores do entorno, que manifestaram incômodo quanto às condições do local.

Em abril deste ano, a reportagem visitou o prédio inacabado e constatou que a estrutura sofria com vandalismo e deterioração.

As paredes tinham marcas de umidade e rachaduras, e algumas telhas, janelas, pias e azulejos estavam danificados.

A creche terá capacidade para 130 crianças de 0 a 5 anos e contará com sete salas de aula, dois berçários, fraldário, lactário, solário, sanitários e refeitórios.