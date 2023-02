Após três anos de espera, autônomo tem cirurgia de hérnia desmarcada no HM

Vanildo Domingues já realizou três vezes o exame necessário - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Após três anos de espera, o autônomo Vanildo Cândido Domingues, de 59 anos, teve sua cirurgia de hérnia adiada no HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. Ele disse ter problemas para trabalhar, pois não consegue ficar em pé por mais de uma hora, devido às dores.

“Eu não estou aguentando de dor”, destacou o paciente, que pretende levar seu caso para o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo).

O procedimento estava marcado para a manhã desta terça-feira, mas ele relatou que, nesta segunda, foi avisado que a cirurgia havia sido desmarcada. Segundo Vanildo, o hospital não informou uma nova data.

“Sexta-feira, eu estive na sala do meu pastor, orando com ele e falando, alegre, que a cirurgia estava marcada. Agora, chegou hoje [esta segunda] de manhã, desmarcou”, declarou.

O autônomo afirmou ter dado entrada na rede municipal de saúde há três anos com esse problema. Contou que, desde então, realizou três vezes o exame necessário para a cirurgia. Isso porque, à medida que a operação não era realizada, os exames perdiam validade.

“Só jogando dinheiro fora”, criticou o paciente, que reclamou de descaso. “É um pouco caso da Secretaria da Saúde com as pessoas, com os seres humanos.”

Procurado pela reportagem, o HM apontou que “está sendo realizada uma reorganização nos agendamentos” e que a cirurgia de Vanildo ocorrerá daqui duas semanas. “As agendas desta semana e da próxima estão sendo remarcadas para a semana de 13 de março”, comunicou, em nota.