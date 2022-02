Após transtornos na região, chuva continua até o fim de semana

Volume do Rio Piracicaba, em Americana – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

O grande volume de chuva que caiu sobre as cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) neste último fim de semana causou pontos de alagamentos nos municípios, além da queda de, pelo menos, sete árvores.

O Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp, adianta que as chuvas devem se estender até o final da semana, no entanto podem começar a reduzir a partir de hoje.

Em Americana, no sábado e domingo, a Defesa Civil registrou quase 100 mm de chuva. O município teve ponto de alagamento na Avenida da Saúde, no cruzamento com a Avenida Afonso Panzan. O órgão informou ainda que com o grande volume de chuva, seis árvores caíram.

Cheia do Ribeirão Quilombo, em Nova Odessa – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Já em Nova Odessa, a prefeitura informou que o município registrou no final de semana 73 mm de chuva. A cidade contabilizou a queda de uma árvore, na tarde desta segunda. O nível do Ribeirão Quilombo subiu com as chuvas.

No domingo à tarde, o ribeirão atingiu 1,50 metro acima do normal. Entretanto, de acordo com a prefeitura, na tarde desta segunda, havia baixado e nenhuma residência chegou a ser atingida.

Em Santa Bárbara, entre sexta-feira e domingo, choveu 86 mm. Pontos de alagamento foram registrados nos bairros São Francisco e Jardim Conceição.

Chuvas em Sumaré causaram transtornos para moradores de quatro bairros – Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

Só entre domingo e segunda, Sumaré registrou 101 mm de chuva. Os bairros Três Pontes, Jardins Primavera, São Domingo e Basilicata sofreram com alagamentos que afetaram 20 residências. No entanto, após vistoria da Defesa Civil, todas as famílias já retornaram para suas casas.

Hortolândia está em estado de atenção devido ao volume das chuvas. De sábado até segunda, a Defesa Civil contabilizou 168 mm.

A meteorologista do Cepagri, Ana Ávila, explicou que as chuvas que caíram sobre a região são típicas de verão.

“As chuvas na nossa região se concentram entre dezembro, janeiro e fevereiro. Nós temos, de forma geral, uma situação típica, claro que a frequência assusta um pouco e nos deixa até pensando que é uma situação fora da normalidade, mas não é”, explicou.

De acordo com o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), as chuvas seguem até o próximo final da semana.