Após trabalho em sala maker, professora de Americana é premiada com viagem a Portugal

Nilza de Fátima Pedro realizou atividades com temática pixel, remetendo aos anos 1980, e participará de curso no país europeu

Neste dia dos professores, celebrado nesta terça-feira (15), a professora Nilza de Fátima Pedro tem um motivo a mais para comemorar.

Por conta do trabalho feito em uma sala maker com alunos do 4º ano do Ciep (Centro Integrado de Educação Pública) Anísio Spínola Teixeira, no São Jerônimo, em Americana, ela foi premiada com uma viagem para Portugal.

O reconhecimento no concurso Docente Escritor, promovido pela empresa Amado Maker, que realiza a parceria com as escolas, se deu pelo trabalho Pixel Art.

O projeto foi inspirado pela temática “De Volta aos Anos 1980”. Em exercícios de criatividade, os alunos utilizaram a plataforma Excel para trabalhar e desenvolver desenhos.

Professora Nilza foi premiada por trabalho desenvolvido em sala maker de Americana – Foto: Leonardo Matos/Liberal

“Na década de 1980, os jogos de videogame, em maioria, eram em pixel. Lembramos muito do Super Mario, Sonic, e da diferença de como era na época para agora. Lançamos o tabuleiro das direções no Excel e pedimos para os alunos formarem os desenhos”, disse.

“Eles criaram as figuras e personagens de acordo com o que eles queriam, mas sempre utilizando o conceito do pixel. Eles aprenderam a usar o Excel, colorir, e, a partir disso, viemos para a sala maker”, completou a professora premiada.

Nilza conta que pensou em não se inscrever para a premiação, pois não estava confiante. Entretanto, acabou ficando em primeiro lugar. No país europeu, ela irá participar de um curso maker na Fábrica da Ciência Viva, da Universidade de Aveiro, com embarque no dia 18 de novembro. Além dela, foram premiados três professores do Mato Grosso e um do Ceará.

Trajetória

Nascida em Sorocaba, Nilza é professora em Americana há 26 anos. No Ciep São Jerônimo, começou a dar aulas em 2006. Ela ainda brincou: “a professora Nilza é considerada meio brava aqui na escola.”

Ao longo dos 18 anos de Ciep, ela atuou em diversas disciplinas. Até o ano passado, praticava oficinas de leitura. Nilza diz gostar de trabalhar em projetos autorais e que tragam alguma inovação.

“Sou bastante atenciosa e preocupada com o bem-estar dos alunos. Gosto de inovações e não aguento ficar muito tempo com o mesmo projeto, gosto de ir sempre trocando”, acrescentou.