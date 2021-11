Após testar demanda livre, Americana libera vacinação sem agendamento

Com baixa procura por agendamentos, município busca ampliar a cobertura vacinal, em especial dos adolescentes

Após testar a campanha via demanda livre nesta quinta-feira (11), a Prefeitura de Americana liberou a vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) sem necessidade de agendamento a partir de sexta-feira (12).

O município busca ampliar a cobertura vacinal, em especial dos adolescentes, que ficaram praticamente um mês dependendo da xepa (sobras de doses) por falta de vacina e estão com a procura abaixo do necessário, seguindo o Executivo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Americana já tem mais de 90% da população imunizada com a primeira dose e mais de 80% com o esquema vacinal completo, levando em conta os que podem ser imunizados (maiores de 12 anos).

Na quarta-feira (10), o Executivo anunciou que ia realizar a campanha de imunização via demanda livre no dia seguinte, mantendo o agendamento.

Nesta quinta, a prefeitura prorrogou temporariamente a livre demanda, com uma novidade. O agendamento pelo site da prefeitura permanece só para a terceira dose, disponível para idosos, profissionais de saúde e imunossuprimidos graves.

A partir desta sexta-feira (12), os moradores poderão receber a CoronaVac no Colégio Visão (Rua Fernando de Camargo, Centro), das 8h30 às 13h e a Pfizer e AstraZeneca, na Unisal (campus Maria Auxiliadora, Avenida Cillos, Parque Universitário), das 8h30 às 15h30.

Séries, filmes, games, quadrinhos: conheça o Estúdio 52.

A Vigilância Epidemiológica, que já apontou o sistema de agendamento como um dos fatores de sucesso da campanha em Americana, esclarece que a mudança se trata de “uma estratégia diferenciada, uma vez que a procura pelo agendamento tem diminuído consideravelmente”.



Tanto os locais como os horários de oferta da vacina poderão ser alterados ao longo dos próximos dias, e se assim for, as mudanças serão divulgadas pela prefeitura com antecedência.

Até então, desde a primeira dose aplicada, em janeiro, os moradores de Americana só receberam o imunizante após agendamento no site da prefeitura.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), apenas Hortolândia atua da mesma forma, e segue vacinando apenas por agendamento. Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré trabalham com livre demanda e Nova Odessa adotou um esquema próprio de vacinação baseado no mês de aniversário.

Fãs de literatura têm espaço reservado no LIBERAL