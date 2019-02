Após suspeita de onça, Jardim Botânico volta a funcionar em horário normal

O Jardim Botânico de Americana voltará a funcionar em horário normal a partir desta segunda-feira (18). No entanto, em função do fim do horário de verão, o parque fechará até às 20h. O horário de funcionamento do espaço tinha sido alterado na semana passada após a suspeita de que uma onça-parda estaria solta no local.

Foto: Leonardo Oliveira / O Liberal

Na sexta-feira, a Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) informou que a pegada encontrada no Botânico era de uma capivara e não de uma onça-parda. Os registros fotográficos foram encaminhados aos técnicos do CENAP/ICMBio (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade), que confirmaram a constatação.

A Sesctur ainda ressaltou que adotou todas as providências e protocolos sugeridos pela órgão que acompanha o tráfego desses animais no corredor que compreende a região de Piracicaba, Paulínia, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa e Americana.

“Toda a operação foi feita pela equipe técnica do Parque Ecológico, reportada para o CENAP/ICMBio, e exigiu uma grande movimentação da estrutura física e técnica para manter a segurança da população e do animal. A Sectur não descarta a possibilidade da presença de animais não silvestres no Botânico e no Parque Ecológico, mas solicita que sob qualquer ação suspeita nos espaços, sejam acionados primeiramente os profissionais dos locais”, informou a nota enviada para a imprensa.

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato com a Sectur ou com o Parque Ecológico pelos telefones 3408-4800 e 3406-2075. O Jardim Botânico de Americana está localizado na Rua Abrahim Abraham, no Parque Residencial Nardini.