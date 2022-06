Após sucesso da primeira edição, ‘Arraiá do LIBERAL’ será anual

Evento aconteceu na rua em frente à sede do Grupo Liberal, que foi fechada para acomodar as seis entidades e instituições beneficentes participantes

Realizada na última sexta e no sábado, a 1ª edição do “Arraiá do LIBERAL”, evento em comemoração ao aniversário dos 70 anos do jornal, reuniu cerca de cinco mil pessoas nos dois dias e superou expectativas. Por conta do sucesso, já há planos para que a festa junina seja realizada anualmente.

“Foi um sucesso. O objetivo era dar para nossos assinantes, leitores e ouvintes o melhor possível para a comemoração dos 70 anos. Pensamos em justamente fazer a festa junina pelo mês que estamos e relembrando nossas cantatas, que ficamos um bom tempo sem ter por conta da pandemia causada pela Covid”, comentou o diretor comercial do grupo, Fernando Giuliani.

O evento foi aberto ao público e aconteceu na rua em frente à sede do Grupo Liberal, que foi totalmente fechada para acomodar as seis entidades e instituições beneficentes responsáveis pelas comidas típicas. A festa teve parceria com a Prefeitura de Americana e com a Gama (Guarda Municipal de Americana).

Passaram pelo evento cerca de cinco mil pessoas em dois dias – Foto: Aluisio Bertalia

A presidente da ONG Anjos Peludos, Cristiane Ochuiuto Marques, disse que a festa foi maravilhosa. A entidade ficou responsável pelo cachorro-quente e milho cozido.

“Não esperávamos todo este movimento. Graças a Deus não faltou nada, a gente olhava e falava ‘essa fila não vai acabar?’. Foi um sucesso”, comentou Cristiane, que adiantou que o valor arrecadado será para pagar dívidas da entidade.

Outra barraca que registrou filas foi a da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) Americana. A entidade vendeu espetinho de uva e morango com chocolate, maçã do amor, churros, vinho quente e quentão.

“A experiência da Apae foi ótima com o LIBERAL. Este tipo de iniciativa contribui muito para que a Apae desenvolva seus projetos e sustentabilidade de forma geral. Foi maravilhoso”, disse Lúcia Helena Maciel César Ferreira, diretora de desenvolvimento social, que adiantou que com o valor das vendas, a entidade vai investir em carteirinhas de identificações de usuários.

Também participaram do Arraiá o Rotary Americana – Ação; Cruzada das Senhoras Católicas Dispensário Santo Antônio; Cijop (Centro Infanto Juvenil de Orientação Progressiva); Anjos da Alegria; Peninha Café e Bistrô e a loja Firme e Forte.

A festa teve shows de Enok Virgulino, Norton Costa, da dupla Luiz Miguel & Daniel, e da Orquestra Sanfônica. O evento ainda contou com bingo e brincadeiras.