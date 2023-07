Após ser contido por populares, homem é preso por tentativa de furto em Americana

Ele foi pego tentando destravar a ignição de uma Honda Bros com uma chave de fenda

Um homem, de 22 anos, foi preso em flagrante por furto tentado de uma moto após ser contido por populares, no Residencial Nardini, em Americana, na tarde desta sexta-feira (30). Ele foi pego usando uma chave de fenda para tentar destravar a ignição da motocicleta modelo Honda Bros.

Homem é detido por tentativa de furto – Foto: Divulgação / Guarda Municipal de Americana

Segundo consta na ocorrência, uma equipe da Gama (Guarda Municipal de Americana) foi informada sobre a tentativa de furto e se dirigiu até o local, um restaurante na Rua Abrahim Abraham. Lá, eles encontraram com dois funcionários do comércio que flagraram a ação do assaltante e o seguraram até a chegada dos guardas.

Aos patrulheiros, eles informaram que viram o suspeito tentar destravar a ignição da motocicleta com uma chave de fenda sem cabo, usada em parafusadeiras. Durante buscas em sua mochila, os guardas encontraram mais ferramentas, um alicate e um martelo, além de um capacete que ele usaria para sair com a motocicleta do local.

A Guarda então o conduziu à Central de Polícia Judiciária, onde também compareceram três testemunhas e a vítima. Ele foi preso em flagrante por furto tentado, ficando a disposição da justiça.