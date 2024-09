Após ser comprada, Vexia planeja chegar a mil colaboradores em Americana

Com novo comando, empresa quer triplicar faturamento até o início de 2026

A Vexia, empresa especialista em processos e soluções empresariais com sede em Americana, planeja aumentar o número de colaboradores dos cerca de 300 para mil e triplicar o faturamento até o início de 2026.

O plano vem após a venda da empresa pelo Grupo Mover (Camargo Corrêa), em abril, para dois compradores: o executivo Francisco Ricardo Blagevich e o advogado Sami Arap, que assumiram como CEO e co-CEO, respectivamente.

Em Americana, a empresa opera em um imóvel no Jardim Ipiranga, onde antes funcionava o salão de eventos Classic Hall. Antes um CSC (Centro de Serviços Compartilhados), hoje a Vexia atua com soluções digitais customizadas para clientes em quatro diferentes verticais: consultoria, soluções em processos, soluções em tecnologias digitais e governança, análise de risco e compliance.

A empresa oferece, por exemplo, serviços de segurança cibernética, como uma blindagem digital para empresas e executivos.

William Lopes, COO da Vexia – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Sócio e chefe de operações (COO) da Vexia desde junho, William Lopes disse ao LIBERAL que a empresa mira ganhar mercado após a mudança de comando. “A gente tem um objetivo muito claro que é crescer, triplicar o tamanho da empresa. Obviamente com um crescimento da carteira de clientes e faturamento”. Em 2023, a Vexia teve um faturamento de R$ 50 milhões.

Segundo o COO, as metas estão ligadas ao investimento em serviços com mais tecnologia, . “Desde que cheguei, a gente desenvolveu mais de 20 parcerias de negócios com grandes empresas, inclusive, da indústria 4.0. Isso vai nos trazer serviços adjacentes aos que nós já temos hoje, muito focado em tecnologia”, comentou. “Então, onde iremos crescer muito, claramente, é em tecnologia. A tecnologia permeia os nossos serviços. Vamos ter que ter uma tecnologia mais robusta.”

Ao LIBERAL, William afirmou que a Vexia busca parcerias locais. Segundo ele, a empresa tem negociado uma conexão com o hub de inovação da Fidam (Feira Industrial de Americana), anunciado em agosto em parceria com o Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) da cidade.

Hoje, cerca de 30% dos clientes da Vexia estão na região. A empresa diz atender, no entanto, em mais de 1,9 mil municípios e em 56 países. Entre os colaboradores, 90% são de Americana.