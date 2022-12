Após ser abordado por tráfico pela 2ª vez, homem é preso em Americana

Além da prisão realizada pela PM, guardas municipais também fizeram apreensões de pedras de crack no Centro

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (20), em Americana. De acordo com a PM (Polícia Militar), esta é a segunda vez que o indivíduo é flagrado traficando na região.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 19h30, a polícia foi informada que um homem vendia drogas no cruzamento das ruas Osório Leite de Camargo e João de Campos, no bairro São Benedito.

Ao chegar ao local, os PMs encontraram o suspeito entregando algo para um motociclista. Ao notar a aproximação da viatura, o motociclista fugiu e o homem foi abordado. Com ele estavam nove porções de crack, 11 microtubos de cocaína e R$ 50 em dinheiro.

Os militares observaram também que está é a segunda vez que abordaram o homem nesta localidade. Diante dos fatos, o criminoso foi levado ao plantão policial e ficou preso em flagrante por tráfico de drogas.

APREENSÃO. Guardas municipais de Americana, da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), aprenderam 80 pedras de crack na região central do município na tarde desta terça-feira (20). As apreensões aconteceram durante a Operação Natal Seguro, que visa reforçar a segurança aos munícipes no período de final de ano.

Drogas foram encontradas pelos guardas municipais próximo ao viaduto Amadeu Elias – Foto: Gama / Divulgação

As porções foram encontradas perto do Viaduto Amadeu Elias. Além disso, os guardas realizaram abordagens a algumas pessoas em atitude suspeita. A ação não resultou em prisões.