Após seguranças espancarem clientes, casa noturna fecha as portas em Americana

Cenas das agressões, em novembro, circularam pelas redes sociais e geraram prejuízo à imagem do estabelecimento

Imagens da agressão circularam em redes sociais - Foto: Reprodução

Após seguranças espancarem dois clientes de uma casa de shows na Avenida Paulista, no Jardim Colina, em Americana, a direção usou as redes sociais, na tarde desta sexta-feira (29), para informar que está encerrando as atividades.

O proprietário da New Trips, Luiz Carlos Pereira Maciel, afirmou ao LIBERAL que os atos de violência, que ocorreram no mês passado, contribuíram com o fechamento das portas.

“Na noite do acontecido, a casa tinha sido alugada. Queríamos ajudar um amigo para a realização de um evento e não tivemos responsabilidade direta em tudo o que aconteceu, mas tudo isso afetou diretamente nossa imagem. Por isso tivemos que tomar essa dura decisão depois de dois anos de atuação na cidade com músicas sertanejas e pagode”, lamenta Luiz Carlos.

Na época, vários vídeos circularam nas redes sociais mostrando as agressões em frente à New Trips.

Uma das imagens mostra o momento em que um homem leva chutes na cabeça, mesmo caído no chão. Um bombeiro civil que estava no local auxilia a vítima, que aparentemente estava com dificuldades para respirar.

Pelas imagens, é possível ver ainda que outro cliente de camisa vermelha atravessa a rua, é derrubado e, mesmo assim, continua sendo agredido por um segurança.

Ao LIBERAL, a casa noturna repudiou os atos de violência e informou na ocasião, que trocou toda a equipe de seguranças. A reportagem não conseguiu contato com as vítimas.

De acordo com a direção do estabelecimento, os clientes foram tirados da casa noturna pois estariam sem camisa dentro do recinto.

A Polícia Militar e a Gama (Guarda Municipal de Americana) relataram que não foram acionadas para atenderem o ocorrido. Também não houve registro do caso na Polícia Civil.

Já com relação à tentativa de assalto ao jogador do Tottenham Emerson Royal, que estava saindo da New Trips, em junho de 2022, o responsável pela casa disse que a ação criminosa não colaborou para o encerramento das atividades.