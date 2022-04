Após roubo frustrado, adolescente de 15 anos é detido

Um adolescente de 15 anos foi apreendido após um roubo frustrado em Americana na noite desta quinta-feira (7). Ele agiu na companhia de outras duas pessoas, que desistiram do assalto depois que uma das vítimas reagiu e entrou em luta corporal.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, por volta de 22h40, três homens, um deles armado, entraram na garagem do casal de 34 anos e anunciaram o roubo.

Em determinado momento a vítima percebeu que a arma utilizada por um dos criminosos era uma réplica e reagiu ao assalto, entrando em luta corporal com os assaltantes. Com a briga os três ladrões fugiram sem levar nada.

A PM foi acionada e, em buscas pelas proximidades e com a ajuda de testemunhas, os PMs encontraram o adolescente escondido em uma área verde da Rua Florindo Cibin.

O menor foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores do roubo e foi apreendido. Os outros dois envolvidos no crime continuam foragidos.

Um boletim de Ocorrência foi registrado na delegacia de Americana.