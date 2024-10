Após reunir 8,5 mil em caminhada, Rosa do Bem retoma mamografias nesta terça, em Americana

Caminhada Rosa do Bem 2024 - Foto: Aluisio Bertaglia_Divulgação

Após a 14ª edição da Caminhada Por Amor à Vida, que foi realizada no domingo (20), na Avenida Brasil, em Americana, e reuniu cerca de 8,5 mil pessoas, em celebração ao Outubro Rosa, o Instituto Rosa do Bem vai continuar com a realização de exames de mamografia nesta terça (22), quarta (23) e quinta-feira (24).

Na carreta do Hospital do Amor, instalada no Jardim Alvorada, deverão ser feitos cerca de 630 exames. A iniciativa tem o objetivo de ajudar na prevenção, diagnóstico e tratamento contra o câncer de mama.

A presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel, explicou que depois de todas as avaliações serem analisadas pela equipe médica, as que não resultarem negativo para a doença serão enviadas por motoboy para a casa de cada paciente, para que os recebam em mãos .

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“No caso das pacientes que nos exames tiverem algo a investigar, ligaremos para que venham aqui na sede e as levaremos por conta do Rosa do Bem para Campinas, para fazerem exames complementares e passarem por consulta médica”, destacou Fernanda.

Já no caso daquelas em que tiverem apenas observação para acompanhamento anual ou semestral, ou que apresentarem algo a investigar, será feita uma pulsão ou uma biópsia.

“Após resultado (da pulsão ou biópsia), se for negativo para a doença, já saberão na consulta. Já para eventual caso positivo, passarão pela consulta e iniciarão tratamento. O Rosa do Bem irá acompanhar e dar alicerce para chegar na cura e após, justamente para evitar o retorno da doença”, completou.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Fernanda diz ainda que está programada a entrega do cômodo de uma “flor” do instituto, que foi decorado pelo Seo Fritz Móveis, além de palestras e um “aulão” temático de pilates sobre o “Outubro Rosa”, que ocorrerá às 9h10, do dia 27 de outubro, na academia Skyfit, no Jardim São José, em Americana.

Ainda nas ações referentes ao Outubro Rosa, foi realizado o evento Tributo à Vida, no Teatro Municipal, no dia 7 de outubro, com apresentação da banda Os Pitais. A campanha é marcada ainda pela iluminação rosa da Avenida Brasil durante todo o mês, bem como pela realização de palestras sobre o tema.