Após reportagem, paciente de Americana que aguardava há mais de 1 ano por ponte de safena faz cirurgia no Incor, em São Paulo

Após reportagem do LIBERAL, publicada no mês passado, o morador de Americana e aposentado Gonçalo Moreira Filho, de 73 anos, conseguiu realizar no último dia 17 uma cirurgia de ponte de safena no Incor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas), em São Paulo, e deverá ter alta nesta terça-feira (24).

Ele aguardava há mais de um ano na fila da Cross (Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde), da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, para realizar o procedimento.

Gonçalo conseguiu fazer a cirurgia no último dia 17 – Foto: Arquivo Pessoal

O paciente teve um infarto em agosto de 2023 e ficou internado por duas semanas no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Na tentativa de resolver o problema, Gonçalo chegou a passar por um cateterismo, mas sem sucesso. O caso se tornou cirúrgico e a intervenção seria viabilizada pela Cross, que é uma fila de cirurgias realizadas pelo Estado.

Tensão

A espera durou mais de um ano e era explicada pelo protocolo feito pelo HM, que apontou que o procedimento não era urgente.

Neste período, o idoso teve uma queda em casa e fraturou o fêmur. Porém, para corrigir o trauma na perna era necessário fazer antes a cirurgia cardíaca.

Após questionamentos da reportagem, uma consulta no Incor foi agendada em 10 de setembro. Depois, foram feitos exames e pré-operatório.

A ponte de safena foi colocada no último dia 17 e a expectativa é que Gonçalo tenha alta nesta terça.

“Aguardei muito tempo e depois da intervenção do LIBERAL foi feita a cirurgia. Colocaram uma ponte de safena no meu coração e estou prestes a ter alta. Estou muito feliz. Não tenho palavras para agradecer”, disse o aposentado, em áudio enviado à reportagem.

Gonçalo deverá seguir uma rotina de pós-operatório, com repouso. Ainda deverá ser agendada a cirurgia para correção do fêmur, provavelmente no HM.