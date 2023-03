Após reportagem, Gama realiza operação com abordagens no Centro de Americana

A Gama (Guarda Municipal de Americana) repetiu, nesta quarta-feira, uma operação nas imediações da linha férrea, no Centro, um dia depois da reportagem do LIBERAL que retratou a reclamação de moradores sobre transtornos causados por usuários de drogas e pela prostituição em áreas verdes e terrenos nas imediações.

As atividades ocorreram pela manhã entre as ruas Carlos Gomes e Carioba, e na Avenida Bandeirantes. As ações foram repetidas à tarde, no mesmo trecho. Alguns moradores foram abordados pelos guardas, que checaram antecedentes criminais. Não houve prisões.

Atividades ocorreram entre as ruas Carlos Gomes e Carioba, e na Avenida Bandeirantes – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

O inspetor Charles da Costa disse que as equipes de Bike Patrulha também colaboraram. “Iremos repetir as operações nessa região e em outros pontos da cidade em dias e locais alternados, inclusive com o reforço da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) e base móvel.”

A Gama informou que outra medida adotada é a colocação de mais uma câmera de segurança entre as ruas Carioba e Carlos Gomes.

“Quando necessário utilizamos os cães nas revistas e em buscas em regiões usadas para o uso de entorpecentes. Dessa forma, também atuamos para coibir o tráfico de drogas”, diz o inspetor Miguel Azanha.

A prefeitura informou que realiza ações conjuntas por meio do Programa de Atenção à População em Situação de Rua, com foco em promover a proteção social dos vulneráveis, a segurança e a preservação dos espaços públicos.

RECLAMAÇÕES. Alguns moradores da região relataram ao LIBERAL que em várias ruas do bairro existe à venda de entorpecentes em plena luz do dia, e que constantemente são abordados por moradores de rua.

Uma idosa de 80 anos, por exemplo, disse que deixou de ir nas missas à noite porque tem medo de entrar sozinha em casa na volta.