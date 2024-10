Após reeleição, Chico fala em trabalhar para Americana eleger um deputado

Prefeito afirmou que estudará apoiar quem tiver maior viabilidade para ser eleito em 2026, independente do partido

O prefeito Chico Sardelli, acompanhado do vice Odir Demarchi - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Reeleito no último domingo, o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PL), afirmou nesta quinta-feira (10) que também fará um trabalho voltado para as eleições de 2026, com o objetivo de eleger um deputado da cidade.

Durante participação no programa Liberal no Ar, da rádio Zé FM 76.3, Chico disse que estudará apoiar quem tiver maior viabilidade para ser eleito, independente do partido.

“Não importa se é do partido A, B ou C. Aquele que tiver mais viabilidade podemos ver a possibilidade de apoio. O importante é que Americana não fique sem representante”, ressaltou.

Atualmente, o município não possui nenhum representante na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) e no Congresso Nacional.

Chico lembra que a cidade já chegou a ter quatro deputados: ele mesmo, Cauê Macris e Antonio Mentor, em São Paulo; e Vanderlei Macris, em Brasília.

“É muito cedo ainda, mas nós temos de fazer o trabalho do voto distrital, votar nos candidatos da nossa região, e nós vamos trabalhar nesse sentido”, comentou.

O prefeito também falou em buscar diálogos para que Americana tenha um número menor de concorrentes, para ter mais chances de ter um representante eleito. Nas eleições de 2022, o município teve 13 candidatos a deputado estadual e oito a federal.

“Temos votos suficientes para eleger um ou dois projetos importantes, e nós vamos trabalhar nesse sentido, para poder facilitar a busca por recursos ainda mais para a Prefeitura de Americana”.