Após reclamação e reportagem, prefeitura troca lixeiras no Centro

A Prefeitura de Americana substituiu cinco lixeiras na Rua Washington Luís, no Centro. A troca foi feita pouco mais de uma semana depois de uma reportagem publicada pelo LIBERAL abordar sobre o mau cheiro vindo de quatro caçambas no local. Segundo reclamações de comerciantes, o odor estava afastando clientes.

Lixeiras foram substituídas no local – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

O serviço de substituição foi feito pela empresa MB Engenharia e Meio Ambiente, contratada pela prefeitura para limpeza e coleta de lixo do município.

“Para evitar o mau cheiro, trocamos todas as lixeiras, que deverão permanecer fechadas. O recolhimento do lixo no local prossegue todos dias, em dois horários”, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

De acordo com a prefeitura, as antigas lixeiras estavam danificadas por conta do tempo ou ação humana. Além de apresentarem uma melhor qualidade, a administração municipal afirma que os novos itens são fundamentais para a manutenção da limpeza da região central.