Após quinta morte por dengue, Americana atinge recorde desde 2008

Para tentar diminuir a explosão de casos no município, prefeitura vem realizando trabalho de nebulização - Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou, no fim da noite desta segunda-feira, a quinta morte por dengue na cidade neste ano. Com a confirmação, o município bate o recorde de óbitos pela doença desde 2008.

Em março, Americana registrou 702 casos positivos. Um mês depois, o número subiu para 1.043, aumento de 48%. Este ano, até esta segunda-feira, a cidade já teve 1.813 confirmações para a dengue, de acordo com a administração. Em relação ao ano passado inteiro (283 casos registrados), a alta só até abril de 2022 é de 540%.

Show more

A vítima confirmada ontem é uma idosa de 68 anos, moradora do Santa Inês, que morreu em 12 de abril. Ela foi internada um dia antes no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, tinha hipertensão, diabetes e insuficiência renal crônica.

Quando foi internada, apresentava dores musculares, dor de cabeça, dor lombar e leucopenia (baixo nível de glóbulos brancos no sangue). Segundo o laudo enviado pelo Instituto Adolfo Lutz, a morte foi causada pelo sorotipo 1 da doença.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O primeiro óbito na cidade este ano foi de um homem de 60 anos, morador do Centro, que faleceu em 4 de março; e o segundo de uma mulher de 82 anos, do Nova Americana, que morreu dia 26 do mesmo mês.

Show more

Já o terceiro falecimento informado foi de um homem de 63 anos, do Jardim Nossa Senhora do Carmo, em 31 de março; e o quarto de uma mulher de 43 anos, do Zanaga, em 29 de março.

Nebulização

O PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue) trabalha hoje na nebulização, além da aplicação de inseticidas, na Cidade Jardim. A equipe segue os critérios epidemiológicos de proliferação da doença. O programa já realizou o serviço nos bairros Zanaga, Vila Belvedere e Vila Bertine.

Nas últimas semanas, Americana tem registrado um aumento na demanda dos hospitais em casos suspeitos de dengue. A procura elevou o tempo de espera nos prontos-socorros. O LIBERAL vem recebendo diversas reclamações de pacientes das unidades de saúde públicas e particulares sobre a demora no atendimento.