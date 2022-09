Após questionamentos, TCE trava processo para contratar OS na Saúde

Por determinação do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), a Prefeitura de Americana suspendeu o chamamento público para contratação da OS (Organização Social) que vai gerir o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, a Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Cillos.

O Executivo publicou a suspensão no Diário Oficial desta quarta-feira, um dia após a decisão do TCE, que acolheu um pedido liminar de um interessado no processo.

O reclamante aponta, por exemplo, que o prazo para participação deveria ser maior. A publicação do edital do chamamento ocorreu em 22 de agosto, e os interessados deveriam apresentar suas propostas até esta quinta.

Ele também questiona “a visita técnica obrigatória, com apenas duas datas para realização e necessidade de marcação até, no máximo, o segundo dia após a divulgação do certame”.

Hospital Municipal é uma das unidades que devem ser geridas por organização – Foto: Arquivo / LIBERAL

Cita, ainda, “a exigência de prova de regularidade fiscal perante o município de Americana, na hipótese de a entidade ter sede em outro local”, o que, segundo ele, contraria a legislação.

O reclamante também se posicionou contrário à “requisição de demonstração de comprovação do vínculo entre o profissional técnico e a entidade” e à “demanda de índices de liquidez e solvência maior ou igual a 1 para fins de prova de qualificação econômico-financeira”.

Ele considera que há um excesso nas demandas de qualificação técnica e, além da suspensão do processo, pediu a retificação ou exclusão dos pontos citados.

Para o conselheiro Renato Martins Costa, “as críticas ofertadas suscitam dúvidas suficientes para demandar exame mais aprofundado”. Portanto, decidiu pela suspensão e determinou que a prefeitura encaminhe ao tribunal, num prazo de 48 horas, as informações e documentos necessários para que a situação seja esclarecida.

Procurada pelo LIBERAL, a prefeitura apontou que “o município foi notificado a responder alguns questionamentos sobre a licitação, procedimento normal em processos dessa natureza”, e informou que “as respostas serão encaminhadas nesta quinta-feira”.

“A Secretaria de Saúde irá aguardar a manifestação do órgão estadual, para dar prosseguimento ao processo. Por enquanto, não há como precisar o quanto a suspensão poderá comprometer o prazo para a transição do processo de gestão, ora proposto”, comunicou, em nota.