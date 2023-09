O número de receitas de medicamentos atendidas via SUS (Sistema Único de Saúde), em Americana, voltou a crescer com a estabilização da pandemia da Covid-19. Segundo a Secretaria de Saúde do município, a alta foi de 5,2% entre 2019 e 2022.

Em 2019 foram atendidas 222.357 receitas. Já em 2020, com a chegada do coronavírus, o número caiu para 186.250. Em 2021, a procura aumentou um pouco e atingiu 204.372 pedidos.

Farmácia Municipal de Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

No ano passado, a busca por remédios em farmácias públicas ultrapassou a quantidade registrada antes do início da pandemia, chegando a 234 mil solicitações. Neste ano, até agosto, as farmácias receberam 186.667 receitas.

Os primeiros

Segundo a administração, os medicamentos mais buscados pelo SUS são: antidepressivos, sedativos/ansiolíticos, insumos para controle da diabetes, antiulcerosos e hipoglicemiantes para diabetes.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A funcionária pública Simone Cristina Mardegan, 50, recorre às farmácias públicas a cada 60 dias para buscar Omeprazol e Fluoxetina.

“Sempre pego no posto do Jardim São Paulo. É um gasto a menos”, comenta.

A família da dona de casa Maria Luiza Rodrigues Guimarães, 54, procura pelas farmácias mensalmente.

“Tomo remédio para diabetes e pressão. E meu filho e marido tomam para depressão. Todo mês vou na farmácia do Zanaga.”

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

De acordo com a coordenadora do setor de Assistência Farmacêutica, Daniela Batagin, em 2020 e 2021 houve queda na procura de medicamentos, e consequentemente do número de atendimentos, em razão da pandemia, mesmo com o pleno funcionamento das farmácias do SUS.

Receio da população

“Provavelmente esta queda está relacionada com o receio da população em frequentar locais públicos e evitar aglomerações e com a diminuição de procedimentos e consultas médicas”, afirma.

Segundo Daniela, no ano passado, com a diminuição significativa de casos de Covid-19, o número de atendimentos voltou a crescer.

Neste ano, outras três unidades de farmácias foram abertas no município, o que também deve contribuir para o aumento do consumo.

Todo morador que reside em Americana pode ter acesso aos medicamentos do SUS. Basta apresentar receita médica, documentos pessoais e comprovante de residência.

O município conta com 13 farmácias públicas, incluindo a central, que é somente para remédios de alto custo.

Neste caso, os pacientes precisam apresentar receita médica válida, RG, cartão SUS e comprovante de residência.

Medicamentos mais consumidos em Americana

1º – Sertralina 50mg comprimido (antidepressivo)

2º – Clonazepam 2mg comprimido (sedativo/ ansiolítico)

3º – Insumos para controle da diabetes (tiras reagentes e lancetas)

4º – Omeprazol cápsula (antiulceroso)

5º – Gliclazida 30 e 60mg comprimido (hipoglicemiante para diabetes)

6º – Sinvastatina 20mg (dislipidemia)

7º – Fluoxetina 20mg cápsula (antidepressivo)

Endereço e horário de funcionamento das farmácias

UBS Vila Mathiensen: Rua das Alfazemas, 316 – das 7h às 13h30

UBS Praia Azul: Rua Maranhão, 1213 – das 7h30 às 16h

UBS São Vito: Rua Vicente Caravieri, 300 – das 7h30 às 13h30

UBS Antônio Zanaga: Rua Ary Barroso, 485 – das 7h30 às 13h30

UBS Jardim Alvorada: Rua dos Asteroides, 298 – das 7h30 às 16h

UBS Parque Gramado: Avenida da Amizade s/n – das 7h30 às 16h

UBS Jardim Boer: Rua Romildo Bosqueiro, 55 – das 7h30 às 13h30

UBS São Domingos: Rua Salvador Giordano, 320 – das 7h30 às 13h30

UBS Vila Gallo: Rua Quintino Bocaiúva, 1.250 – das 7h30 às 16h

UBS Jardim Dona Rosa: Rua da Solidariedade, 1.080 – das 7h30 às 13h30

UBS Parque das Nações: Rua Austrália, 301 – atualmente em reforma

UBS Jardim São Paulo: Rua das Poncianas, 900 – das 7h30 às 16h

Farmácia central*: Rua Dom Pedro 2, nº 87 – das 7h30 às 16h

*A farmácia central é somente para medicamentos de alto custo e, devido às obras de manutenção do prédio, o atendimento está sendo realizado provisoriamente pelo acesso da Rua Anhanguera, 80.

Fonte: Secretaria de Saúde de Americana