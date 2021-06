Após queda de vagas em 2020, PAT de Americana se recupera

Foram ofertadas 793 oportunidades de trabalho nos cinco primeiros meses de 2021 no posto em Americana, alta de 71% na comparação com o mesmo período do ano passado

Após queda em 2020, as vagas no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana apresentam recuperação em 2021. De janeiro a maio, o posto disponibilizou 793 posições de trabalho.

O número representa crescimento de 71% em relação ao mesmo período de 2020, ano marcado por forte queda em função da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O mês com mais ofertas de vagas em 2021 foi março, com 194, seguido de fevereiro (184), janeiro (183) e abril e maio, com 116 em cada um.

Nos cinco primeiros meses do ano passado, haviam sido abertas 463 vagas, uma queda de 35% em relação ao mesmo período de 2019, quando foram ofertadas 716 vagas no PAT.

Movimento no PAT de Americana nesta terça: mais vagas de emprego – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Os meses com menor divulgação de postos no ano passado foram abril (34) e maio (38). A partir de junho, a oferta foi normalizada, e o PAT Americana fechou 2020 com 1.713 vagas captadas. Em 2019, foram 1.928.

A Unidade de Desenvolvimento Econômico destacou a capacidade de geração de empregos em Americana. “Mesmo durante a pandemia, as empresas continuam com seu potencial de gerar vagas”, declarou o secretário adjunto, Rafael de Barros.

Ele avaliou que o trabalho que a unidade desenvolve no Cuca (Centro da Universidade do Conhecimento de Americana) ajuda na formação e qualificação de mão de obra.

“Em tempos de crise, a gente precisa se adequar à realidade e preparar as pessoas que estão de olho em uma vaga de emprego. Realizamos, assim, uma parceria entre o PAT, que oferece as vagas, e o Cuca, que oferece a preparação da mão de obra”, destacou.

O Cuca ofereceu, em março, 20 vagas para cursos de costura industrial e modinha e malharia. O número de inscritos superou as expectativas dos organizadores, chegando a 210 interessados. Segundo a Unidade de Desenvolvimento Econômico, novas turmas serão abertas para atendimento dessas inscrições.

O LIBERAL mostrou que a geração de empregos em Americana desacelerou no mês de abril. Segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o saldo entre admissões e demissões foi de 207 vagas abertas. Apesar do resultado positivo, ele é bem inferior aos 834 postos de março e 1.287 de fevereiro.