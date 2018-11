Após quatro dias, capela se torna realidade em Americana

A capela São Padre Pio é realidade para a Fraternidade Guardiões da Imaculada, em Americana. Ela foi construída em quatro dias por jovens da ONG (Organização Não Governamental) Sonhar Acordado. Os voluntários passaram o feriado prolongado na sede da entidade, na Praia dos Namorados, executando a obra toda feita em madeira.

O resultado do trabalho foi abençoado com uma missa no final da tarde de domingo (18) e imortalizado na placa afixada no interior da capela, ao lado da porta de entrada. Em formato de girassol, a placa traz a palavra “superado” em destaque, cercada dos nomes manuscritos de todos que ajudaram a construí-la.

























“Foi uma experiência muito bonita. Eles vieram para fazer um bem para nós e acabamos também fazendo um bem para eles. Durante os quatro dias, vivemos uma unidade. A gente se uniu para fazer algo de bom e realmente foi realizado algo de bom. Deus nos honrou”, resume Ricardo Daniel da Silva, fundador da fraternidade.

Durante a construção da capela, os voluntários se envolveram em momentos de reflexão e meditação. No sábado e domingo, a fraternidade promoveu o um encontro espiritual só para mulheres. Foram 200 participantes nos dois dias. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A capela foi construída logo na entrada da propriedade. Setenta jovens, mais um sacerdote participaram da iniciativa. Além das paredes, da torre e do forro, os jovens construíram também os bancos, porta e janelas. O projeto é padrão e seguiu outros modelos executados pela ONG.

A capela de Americana foi a trigésima construída pela Sonhar Acordado. Ela possui 60 metros de área útil e capacidade para setenta pessoas sentadas. Segundo o fundador da Fraternidade, o espaço será usado para os encontros espirituais da fraternidade. A entidade é ligada à Paróquia Nossa Senhora do Brasil, no Jardim Brasil. Ricardo falará com o pároco sobre a possibilidade de celebrações no local. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Com a estrutura principal pronta, caberá à fraternidade os detalhes que ainda faltam, como os trincos nas portas e janelas e o vitral na cruz aberta na parede atrás do altar. A instalação elétrica que permitirá o uso da capela à noite também está nos planos da fraternidade, assim como o piso.

O sino para a torre também está nos sonhos da entidade. O restante será mantido como está. “Vamos deixar assim. Do jeito que está traz a identidade de todos que a construíram”, diz Ricardo.