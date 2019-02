Após protesto, transporte escolar será normalizado em Americana

Depois da paralisação do transporte escolar em função de um protesto de funcionários, a Secretaria de Educação de Americana informou ao LIBERAL que a Sancetur garantiu que “vai atender ainda hoje no período da tarde os alunos”.

Pela manhã, funcionários do serviço operado pela Sancetur cruzaram os braços em protesto pela falta de pagamento do PLR (Participação de Lucros e Resultados). Segundo eles, o benefício deveria ter sido depositado no dia 5 e ainda não tinha caído na conta.

No período da manhã, segundo informações da prefeitura, aproximadamente 1.200 alunos não tiveram o transporte escolar.

Segundo o Sindicato dos Condutores de Americana e Região, os funcionários foram liberados por volta das 7h30 para retornar ao trabalho. “O PLR deveria ter sido depositado no dia 5 e até agora não teve conversa. Não foi a primeira vez que atrasou, mas já deveria ter sido pago há 15 dias. Esperemos que a empresa tenha sensibilidade para que as pessoas não sejam prejudicadas”, explicou o diretor da entidade, Nadir Migliorini.

A Sancetur ainda não retornou os contatos feitos pela reportagem para se manifestar sobre a reclamação dos funcionários. Para a prefeitura, a empresa teria garantido que a situação será “resolvida o mais rápido possível e o transporte dos alunos será retomado”, conforme nota enviada ao LIBERAL pela administração.