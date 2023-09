A Secretaria de Saúde de Americana criou um canal de comunicação direta com os servidores que atuam no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

A iniciativa visa agilizar o processo de registro e resolução de queixas apresentadas pelos funcionários concursados em relação ao atendimento oferecido pela unidade de saúde, atualmente gerida pela OS (Organização Social) Santa Casa de Chavantes.

Funcionários protestaram sobre condições de trabalho dentro da unidade de saúde – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Entre os principais apontamentos dos servidores, destacam-se questões relacionadas à falta de materiais de limpeza adequados para a higienização do hospital, substituições de medicamentos, escassez de roupa de cama e preocupações com a inexperiência de terceirizados.

Os problemas envolvendo o HM foram discutidos em reunião na última segunda-feira com o secretário de Saúde, Danilo Oliveira.

Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana, Aires Ribeiro, na ocasião, os servidores se mostraram preocupados com a situação da unidade e também com o impacto dessas questões em suas carreiras, uma vez que temem ser penalizados por eventuais negligências.

Ribeiro acrescentou que, caso não sejam observadas mudanças significativas na gestão, os funcionários concursados consideram a possibilidade de deixar a unidade.

Atualmente, 303 servidores concursados são cedidos para a OS, desempenhando funções que abrangem médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais de limpeza, manutenção, entre outros.

“Eles [os funcionários] estão comprometidos em oferecer o melhor atendimento à população, mas, se nada mudar, estão pensando em deixar o hospital municipal”, enfatizou o presidente do sindicato.

A insatisfação dos profissionais de saúde já havia sido evidenciada em um protesto realizado na câmara no último dia 19.

Na data, um grupo de 15 enfermeiros do hospital destacou a carência de funcionários e medicamentos na unidade.

Os manifestantes exibiram cartazes com mensagens como “sem funcionários”, “concursados esquecidos no HM” e “a enfermagem do hospital pede socorro”.

RESPOSTA

Em nota, a secretaria de Saúde informou que o canal de comunicação estabelecido é o NAT (Núcleo Técnico de Apoio), que já acompanha o contrato com a organização social.

De acordo com a pasta, todas as demandas serão encaminhadas para esse núcleo, que fará a intermediação sobre os apontamentos dos funcionários, além do acompanhamento que já realiza sobre as questões técnicas e financeiras.