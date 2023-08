Após prefeitura e Gama, Ameriprev também fará concurso público

O Ameriprev (Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana) está prestes a fazer um concurso público, conforme informou o superintendente da autarquia, o ex-prefeito Erich Hetzl Junior. O instituto seguirá o exemplo da prefeitura e da Gama (Guarda Municipal de Americana), que realizaram provas em janeiro deste ano.

Erich falou sobre o assunto durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580), nesta quarta-feira. Segundo ele, o procedimento vai preencher cargos como de procurador, contador e oficial administrativo.

Erich participou do programa Liberal no Ar, da Rádio Clube – Foto: Claudeci Junior / Liberal

“Ainda dependo do jurídico da prefeitura, ainda dependo da prefeitura para algumas questões voltadas à licitação, porque eu não tenho pessoa própria para cuidar disso”, justificou.

O superintendente afirmou que “não serão muitas” vagas, mas apontou que haverá o chamado “cadastro de reserva”. Ou seja, mesmo se não forem contratados num primeiro momento, os candidatos bem colocados podem ser chamados caso o Ameriprev precise.

Erich contou que, a partir da próxima semana, haverá a abertura do processo para a contratação da empresa que ficará responsável pelo concurso. A tendência é que o serviço seja assumido pelo Avança SP, o mesmo instituto que realizou as provas da prefeitura e da Gama.

Recolhimento

O superintendente ressaltou ainda que a contratação de novos servidores também tende a aumentar o recolhimento do Ameriprev.

De acordo com ele, a situação econômica da autarquia, que tem entre R$ 160 milhões e R$ 180 milhões em investimentos aplicados, está “de razoável para boa”. Erick destacou que não há motivo para preocupação por parte dos servidores.

“A tendência agora é até melhorar, porque a receita do Ameriprev vai melhorar bastante por conta dessas novas contratações que estão sendo feitas por meio desse último concurso que a prefeitura fez”, comentou.