A 3ª Vara Cível de Americana acatou pedidos do MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) e da prefeitura e determinou, em caráter liminar, a proibição do fechamento da Rua Verona, uma das principais vias de acesso dos bairros Jardim Bertoni, Jardim Mirandola e Jardim Boer à Rodovia Anhanguera (SP-330).

Rua Verona é tema de embate entre família e a Prefeitura de Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Conforme o LIBERAL noticiou em fevereiro deste ano, a via corria o risco de ser fechada porque supostamente se encontra em um terreno particular e os proprietários, César Mirandola e família, tentaram firmar um acordo com a administração, até o momento malsucedido.

A defesa da família disse que irá recorrer e destacou que as negociações continuam, o que também foi ressaltado pelo Executivo americanense, embora ambas as partes estejam em embate judicial, com troca de farpas nos autos, desde 15 de março.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O LIBERAL foi ao local em 27 de fevereiro e encontrou duas faixas afixadas em alambrados ao redor da rua que informavam que o acesso seria fechado. César contou que em 2020 abriu um protocolo na administração para tentar resolver a questão, mas foi ignorado.

Ele ainda destacou que a prefeitura vem cobrando o IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano), mesmo utilizando o espaço para acesso.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Na ação, há mapas anexados que mostram que do cruzamento com a Avenida Comendador Lisio Bertone até o cruzamento com a Rua Bilbao, praticamente uma faixa da Rua Verona fica dentro das terras da família Mirandola e a outra fora. Já o restante da extensão da via fica completamente dentro da área de César.

Para pedir a liminar, a prefeitura alegou que a fração dentro do terreno particular é pequena, que por anos a família jamais reclamou da servidão e que há um interesse público na manutenção da rua — sendo que este se sobrepõe o direito à propriedade.

O MP-SP seguiu esses argumentos e, posteriormente, o juiz Márcio Roberto Alexandre concedeu a liminar.

Defesa vê incoerência e irá recorrer

Por sua vez, a defesa de César Mirandola e família, representada pela advogada Juliana Furlan, disse que irá recorrer, destacou os direitos enquanto proprietários e apontou terrenos da prefeitura ao redor da Rua Verona que poderiam ser utilizados para adequar a via sem precisar “invadir” a gleba particular.

A advogada relatou que a administração enviou notificações aos donos das terras para fecharem parte da via para construção de passeio. Ela ainda pede, posteriormente, indenizações e restituição de valores pagos como IPTU.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Eles notificam pedindo para fechar parte da rua e depois entram com um processo para manter ela aberta, é incoerente. O desejo da família nunca foi fechar toda a rua, mas sim, chamar a atenção da prefeitura para resolver uma questão que se arrasta há anos”, disse Juliana.