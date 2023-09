O Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, será feriado no Estado, conforme lei sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) nesta terça-feira (12).

A decisão foi publicada nesta quarta (13) no Diário Oficial e já valerá para este ano.

Para não afetar o comércio, feriado era comemorado no 3º domingo de novembro em Americana – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Entre as cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), Americana será a única afetada pela lei, uma vez que todos os outros municípios já possuem alguma legislação que impõe o feriado.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em Americana a data passou por polêmicas. Em fevereiro de 2016, a câmara aprovou um projeto do falecido vereador Davi Ramos que instituía o dia 20 de novembro como feriado municipal.

A lei foi sancionada pelo ex-prefeito Omar Najar em março do mesmo ano.

Porém, uma articulação da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) junto ao próprio Executivo levou a um novo projeto de lei em novembro de 2017.

O feriado do Dia da Consciência deixaria de acontecer em 20 de novembro, data que remete à morte de Zumbi dos Palmares, para ser realizado no 3º domingo de novembro — para não afetar as atividades do comércio.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A mudança foi aprovada em duas discussões, sendo que a última, em 9 de novembro, teve sessão cheia, marcada por protestos – em especial de integrantes do grupo Unegro (União dos Negros pela Igualdade – e manifestantes revoltados e decepcionados.

A lei com o novo texto foi sancionada por Omar Najar no dia seguinte (10).

A comunidade negra fez protestos no Centro em 2017 e tentou viabilizar uma nova mudança na lei.

Em 2019, o ex-vereador Padre Sérgio (PT) protocolou projeto para definir o 20 de novembro como feriado, mas um parecer de inconstitucionalidade foi aprovado e derrubou o projeto.

DETERMINAÇÃO

Quase seis anos depois da conturbada votação na câmara, o presidente da Acia, Marcelo Fernandes, disse que neste ano o comércio terá de cumprir a determinação estadual, a menos que o estabelecimento faça uma convenção individual com o sindicato dos empregados do comércio.

Porém, para 2024, após o acordo coletivo da Acia com o sindicato, é possível que o comércio seja permitido a funcionar mesmo com o feriado.

“Foi criado uma coisa tão pesada contra a associação. Ela nunca foi contrária ao feriado da Consciência Negra, não é isso. A Acia, em nome dos empresários, é contra fechar o comércio. Traz um impacto muito grande fechar uma empresa por conta de um feriado”, disse Marcelo.

A Prefeitura de Americana não comentou o assunto.

JUSTIFICATIVA

Em nota, o governo de São Paulo lembrou que Zumbi dos Palmares ficou “conhecido por representar a resistência e a luta contra a opressão da escravidão”.

Desse modo, a data “tem o objetivo de potencializar a importância do debate sobre o povo e a cultura africana no Brasil”.