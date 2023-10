Após perseguição na SP-304, PM recupera veículo e prende ladrão

Veículo foi furtado no domingo, em Santa Bárbara; suspeito afirmou que intenção era desmontá-lo para vender as peças

Veículo foi devolvido ao proprietário - Foto: Divulgação_Polícia Militar

Após perseguição na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), nesta segunda-feira (16), policiais militares prenderam um homem de 32 anos, que confessou ter furtado uma caminhonete modelo VW Nova Saveiro. Um outro suspeito que dava apoio na ação criminosa foi detido, mas foi liberado em seguida e segue como investigado.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares receberam a informação via Copom, de que um carro furtado foi visto trafegando na Rodovia Anhanguera (SP-330), entre Americana e Nova Odessa.

Com esses dados, por volta de 17h50, os policiais foram ao local e na Anhanguera, perto do acesso à Avenida Nossa Senhora de Fátima, viram o carro furtado, sendo acompanhado por um Fiat Strada Fire, como se estivesse fazendo escolta.

Sinais luminosos e sonoros foram dados, os quais não foram obedecidos pelo motorista da Saveiro, já o condutor da Strada parou e aceitou abordagem.

Por conta da fuga, militares que estavam em motocicletas acompanharam o carro fugitivo, houve ao menos um quilômetro de perseguição, quando o homem estacionou. Aos militares, o suspeito confessou ter furtado o veículo e tinha a intenção de desmontá-lo.

Em pesquisa ao sistema, constatou-se que a Saveiro tinha sido furtada no domingo (15), no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste. Ainda de acordo com a PM, os dois abordados são conhecidos nos meios policiais por envolvimento em furtos de veículos.

Levados ao plantão policial de Americana, o motorista da Strada Fire foi liberado, mas segue como investigado neste caso. Já o condutor da Saveiro ficou preso por furto e o carro foi devolvido à vitima. O caso foi registrado em Americana e será investigado pelo 2º Distrito Policial de Santa Bárbara.