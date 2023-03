Após perseguição, jovens suspeitos de roubos a residências são detidos em Americana

Prisão foi feita com auxílio do Muralha Digital, sistema de videomonitoramento da Gama, que identificou o veículo

Itens roubados foram encontrados na casa de um dos suspeitos - Foto: Divulgação - Gama

Após perseguição, dois jovens, de 20 e 23 anos, foram detidos em Americana na noite deste domingo (5). Eles são suspeitos de terem participado de roubos a residências na cidade. Na casa de um dos deles foram encontrados três notebooks, joias, dinheiro e uma arma de fogo. O carro utilizado pela dupla também era furtado.

Segundo informações do inspetor da Gama (Guarda Municipal de Americana), Emerson Antunes, por volta e 23h40, a corporação teve ciência através do sistema de videomonitoramento Muralha Digital, de que um Peugeot 207 preto, usado em roubos a residências, estaria no bairro Praia Azul.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Uma viatura que estava próxima ao local foi acionada e passou a fazer buscas até que, na Rua Maranhão, encontraram o veículo. Os patrulheiros emitiram sinais luminosos e sonoros na tentativa e abordar o veículo, que não obedeceu e deu início a tentativa de fuga. .

Após alguns momentos de perseguição, na orla da praia, o condutor perdeu o controle da direção e bateu contra um poste de iluminação.

Dentro do Peugeot, com os jovens, foram encontrados R$ 171, dois celulares, dois pares de tênis e a chave de um Fiat Uno, que tinha sido roubado de uma casa no Residencial Nardini, no último dia 28. O veículo foi localizado no mesmo dia do crime.

Durante averiguação foi constatado que o Peugeot, utilizado pelos assaltantes neste domingo, também era furtado. Indagado, o criminoso negou que tivesse furtado, e disse ter comprado o carro pela internet.

Dupla foi pega após bater com o carro em um poste de iluminação durante tentativa de fuga – Foto: Divulgação – Gama

Os jovens são moradores dos bairros São Fernando e Dona Regina, em Santa Bárbara d’Oeste. Buscas foram feitas nos imóveis dos detidos e na casa de um deles foram encontrados produtos roubados, como três notebooks, diversas joias e dinheiro. Havia ainda um aparelho bloqueador de portão eletrônico, um revólver e munições.

Diante dos fatos os dois foram levados ao plantão de Americana e depois conduzidos a sede da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), onde o delegado Lucio Petrochelli determinou o flagrante por receptação e porte ilegal de arma de fogo. Eles são investigados ainda pelos roubos ocorridos a residências em Americana, o último deles sendo no Residencial Nardini.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre os valores recuperados.