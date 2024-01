Após perseguição, jovem que ‘trabalhava’ em disk drogas é preso em Americana

Após uma perseguição em Americana, na tarde deste domingo (14), um jovem de 27 anos que “trabalhava” com Disk Droga, foi preso pela PM (Polícia Militar). Ele fazia o transporte de 26 porções de cocaína quando foi interceptado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os militares faziam patrulhamento pelo Jardim Ipiranga quando, por volta de 14h30, na Avenida Armando Salles de Oliveira, viram um homem em uma moto sem placa.

Os policiais então deram sinais luminosos e sonoros de parada, os quais não foram obedecidos e suspeito deu início a fuga em alta velocidade, trafegando na contramão pela Avenida Armando Salles de Oliveira e também pela alça de acesso a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). Durante o trajeto, ele jogou algo ao solo e depois caiu da moto.

Indagado sobre a fuga e ainda sobre as 26 porções de cocaína, dispensadas anteriormente, o jovem contou que estava fazendo o “corre” do Disk Droga. Aos policiais, ele afirmou que pegou a droga no Conjunto Habitacional Roberto Romano e entregaria no bairro Antônio Zanaga, em Americana.

Após receber atendimento médico, ele foi levado ao plantão policial de Americana e ficou preso em flagrante por tráfico de drogas.