Após perseguição, Gama prende quadrilha suspeita de golpes em bancos

A Gama (Guarda Municipal de Americana) prendeu no começo da tarde desta terça-feira (19), após perseguição pelas ruas da Cidade Jardim I, nas proximidades da Avenida Cillos, uma quadrilha suspeita de aplicar golpes em clientes de agências bancárias.

De acordo com o subinspetor Cauê Spagnol, a corporação recebeu a informação de que o grupo havia aplicado golpes de valores entre R$ 5 e R$ 7 mil em caixas eletrônicos, com cartões de crédito, em uma agência da Caixa Econômica Federal em Indaiatuba, na manhã desta terça.

Cartões, crachás falsificados, documentos e celulares foram apreendidos com quadrilha de São Paulo – Foto: Divulgação/Gama

Com informações de que a quadrilha de São Paulo ocupava um Renault Logan e um Chevrolet Ônix, cadastrados em uma locadora de automóveis, a Gama viu pelo sistema “Muralha Digital” que os veículos chegaram na cidade por volta de 11h. Neste momento, os guardas começaram a patrulha e abordaram o grupo na Rua das Nogueiras, atrás da Avenida Cillos, perto de quatro agências bancárias.

No entanto, segundo o subinspetor, quando os quatro homens viram as equipes, eles tentaram fugir, no momento em que a perseguição começou pela ruas do bairro. Três dos suspeitos foram presos na própria Rua das Nogueiras, enquanto o quarto foi detido na Rua dos Pinheiros. Os suspeitos têm 28, 35, 30 e 34 anos, sendo que este último já tem cinco passagens pela polícia por estelionato.

Foram localizados com o grupo e apreendidos 32 cartões de créditos de diferentes agências bancárias – inclusive de possíveis vítimas, uma máquina portátil de cartão de crédito, celulares, documentos pessoais e dois crachás de falsos funcionários de um banco. Também foram apreendidas roupas que estavam dentro dos veículos.

“Eles colocam o crachá, ficam dentro das agências e oferecem ajuda. Um chega supostamente para ajudar, outro tira o cartão e já coloca um cartão falsificado no caixa eletrônico, enquanto o verdadeiro, os suspeitos passam na maquininha”, explicou o subinspetor sobre o golpe. Ele disse que as principais vítimas do grupo são idosos.

Americana

Na cidade, de acordo com a Gama, a quadrilha teria ido à agência da Caixa na Avenida Paschoal Ardito, mas não conseguiu aplicar o golpe. Depois, foi até a Cillos e, apesar de ter entrado em duas agências, também não conseguiu concluir o crime.

Os dois carros foram recolhidos e os suspeitos foram encaminhados à sede da Polícia Federal em Piracicaba. A ocorrência segue em andamento.

A Caixa foi questionada sobre se deve aumentar a segurança nas agências e, quando a instituição encaminhar retorno, essa matéria será atualizada.