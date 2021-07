Perseguição em Americana e Santa Bárbara tem disparos, colisão e adolescente detido

Carro teria sido furtado em Campinas na manhã desta quinta-feira - Foto: Ernesto Rodrigues - O Liberal

Após perseguição pelas cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste na tarde desta quinta-feira (29), a Gama (Guarda Municipal de Americana) deteve um adolescente de 17 anos suspeito de furto de veículo, no Bairro São Bernardo em Campinas. De acordo com informações, ele estaria com mais uma pessoa dentro do carro, que não foi localizada pelos guardas até o fechamento desta reportagem.

A abordagem só foi possível após as equipes das guardas das duas cidades atirarem contra os pneus do veículo furtado. Um dos disparos atingiu o vidro traseiro do carro, que tinha placa de Cajuru, cidade na região de Ribeirão Preto.

De acordo com as primeiras informações passadas pela Gama, a equipe recebeu uma denúncia da empresa de rastreamento do veículo de que um carro de luxo, modelo Toyota Hilux, havia sido furtado na manhã desta quinta-feira em Campinas e que estaria indo sentido a Americana.

Uma das viaturas da guarda se deparou com o carro na Avenida Nicolau João Abdalla, que vinha sentido Limeira e que não respeitou o sinal de parada. Desta forma, começou a perseguição, que terminou no bairro Cidade Nova, em Santa Bárbara.

Durante perseguição, acusado teria batido contra um carro modelo Uno e atropelado um motociclista – Foto: Ernesto Rodrigues – O Liberal

Durante a fuga, o suspeito que dirigia o veículo furtado atropelou um motociclista e bateu contra um carro modelo Fiat Uno. A vítima do carro, de 49 anos, relatou que haviam duas pessoas no veículo e que, após a batida, o passageiro da Hilux apontou uma arma para ela e, na sequência, ele o comparsa já fugiram do local

A equipe da Gama foi até a residência do adolescente, também no bairro Cidade Nova, e encontrou R$ 1.040,00; um equipamento chamado zorzo, utilizado para abrir portas de carros; uma chave de veículo modelo Toyota; e um aparelho que ajuda a dar partida em veículos, conhecido como módulo de ignição.

Todos os itens, bem como o adolescente, junto com seu responsável, serão encaminhados para a Polícia Civil.