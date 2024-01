Após perseguição e troca de tiros, Gama prende suspeito e recupera carro roubado

Suspeito estava em um Honda Civic roubado com placas adulteradas - Foto: Divulgação_Gama

Um jovem de 21 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (22), após tentativa de fuga em um carro roubado e troca de tiros com a Gama (Guarda Municipal de Americana). O comparsa, que estava no banco do passageiro, conseguiu fugir.

Segundo informou a corporação, por volta de 0h30, um Honda Civic com informações de que havia sido roubado passou pela Muralha Digital (sistema inteligente de monitoramento), na Rua Dom Pedro II, sentido Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

Com essas informações, os patrulheiros que faziam ronda pela região começaram as buscas até que no bairro Cidade Jardim encontraram o Civic ocupado por dois homens, na Rua dos Lírios. Sinais sonoros e luminosos de parada foram dados, que não foram obedecidos pelo motorista.

Houve uma perseguição por diversas ruas de Americana. Em determinado momento da fuga, o passageiro do Honda atirou três vezes contra a viatura da Gama, segundo relato dos patrulheiros. Os guardas revidaram, acertando o para-choques e pneus traseiros, forçando a parada.

O passageiro desceu do veículo e conseguiu fugir a pé. Já o motorista foi detido no local, na Rua das Petúnias.

Ao ser questionado sobre a origem do veículo, ele afirmou que pegou o carro de uma pessoa na Praia Azul. Também foi constatado que as placas estavam adulteradas.

Levado ao plantão policial de Americana, o jovem foi preso em flagrante por receptação e adulteração de veículo.