Após pedido, guardas participam de festa de menina de 8 anos

Com um vestido de festa junina rosa e fitinhas coloridas no cabelo, Ana Clara foi surpreendida com a chegada dos patrulheiros

Guardas municipais atenderam ao pedido da menina Ana Clara – Foto: Gama / Divulgação

Patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana) fizeram uma surpresa para Ana Clara, em sua festa de aniversário de 8 anos, realizada na Fazenda Santa Lúcia, na tarde do último sábado (16).

Com um vestido de festa junina rosa e fitinhas coloridas no cabelo, Ana Clara foi surpreendida com a chegada dos patrulheiros, que levaram presentes para a menina, fã do trabalho das equipes da guarda, além de um bolo decorado com o símbolo da autarquia e a imagem de uma viatura.

De acordo com a Gama, a mãe da criança, Gabriela, entrou em contato com a assessoria de imprensa da corporação, disse que a filha admira muito o trabalho dos guardas e os convidou para o aniversário.

“Familiares e convidados agradeceram imensamente a nossa homenagem à Ana Clara”, comentaram os patrulheiros.