Após parecer favorável do TCE, Câmara de Americana aprova contas de 2022 de Chico

A Câmara de Americana aprovou nesta terça-feira (8) as contas de 2022 da prefeitura, segundo ano do governo Chico Sardelli (PL).

A votação foi unânime e em conformidade com a avaliação do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), que tinha emitido parecer favorável aos balancetes daquele ano. Chico já havia conseguido a aprovação referente a 2021.

O tribunal apontou “um equilíbrio na gestão” justificado pelo superávit no orçamento de 12,58% ou R$ 127,5 milhões.

Também destacou o resultado financeiro positivo de R$ 242,2 milhões, a disponibilidade para cobertura das obrigações de curto prazo, avaliações fiscais e despesas com pessoal abaixo do limite.

No entanto, o TCE também fez “advertências severas” à administração municipal por conta da necessidade de melhorias em algumas áreas.

Na Educação, citou, por exemplo, que o número estudantes por turma é superior ao recomendado. Na Saúde, afirmou que o município atendeu a apenas 50% das metas anuais previstas em seu plano.

Na sessão desta terça, os apontamentos negativos foram destacados pelos vereadores da oposição Gualter Amado (PDT) e Professora Juliana (PT), que, apesar das críticas, optaram por acompanhar o julgamento do TCE e votaram favoravelmente às contas. Os parlamentares da base, por outro lado, elogiaram a atuação do prefeito.

O advogado Bruno Gelimini defendeu as contas no plenário. “É claro que recomendações foram feitas por parte do tribunal, mas nenhuma delas capaz de macular a regularidade das contas”, afirmou.