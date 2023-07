Após pandemia, Anjos da Alegria retorna para atendimento no Hospital Municipal

ONG acertou detalhes com a Prefeitura de Americana para voltar a atuar na unidade

Contrato entre a ONG, prefeitura e a Santa Casa de Chavantes, que administra a unidade, foi assinado nesta terça - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Após a pandemia da Covid-19, os voluntários do Anjos da Alegria se preparam para pintar o rosto e incorporar os personagens que têm o único objetivo de tirar risos de pacientes, acompanhantes e funcionários da saúde. Eles acertaram os últimos detalhes para retornar ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. O contrato entre a ONG, prefeitura e a Santa Casa de Chavantes, que administra a unidade, foi assinado nesta terça-feira, no gabinete do prefeito Chico Sardelli (PV).

O presidente da ONG, Wesley Zoppe, o “Dr. Pintado”, disse que os voluntários irão fazer uma nova abordagem com menos abraços e contatos físicos. O famoso nariz de palhaço será substituído pela máscara, que ainda permanecerá.

“Para cada hospital temos um tipo de atendimento, para pacientes de oncologia e hemodiálise temos um treinamento específico, pois existe baixa rotatividade e a gente acaba se apegando, fazendo amizades”, diz Wesley.

Chico disse que entende a importância do trabalho humanizado. “Já fiz uma cirurgia de um tumor no cérebro e senti de perto a necessidade de contar com o calor humano nesse momento tão importante para o paciente.”

Para o gerente de relações institucionais da Santa Casa de Chavantes, Rômulo Santana, o atendimento faz toda a diferença no tratamento. “Sabemos da importância dessa atividade que contribui para a melhora e recuperação.”

Trabalho humanizado ajuda tratamento de pacientes em hospitais – Foto: Divulgação

Jairo Guilherme Silva, o “Dr. Berinja”, e Fábio Polidoro, o “Dr. Fofinho”, alguns dos fundadores da ONG, acumulam a experiência de 18 anos de atividade. “Estamos preparados para uma nova abordagem, com muita alegria e interação”, enfatizam.

VOLUNTÁRIOS. Depois da pandemia houve a queda de 210 para 30 atuantes. O grupo precisa de mais pessoas para levar o riso a outras unidades. Em breve, o Anjos da Alegria vai abrir inscrições de novos voluntários. Quem quiser fazer parte deve ficar atento em @associacaoanjosdaalegria.