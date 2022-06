Após pacientes, funcionários do São Lucas criticam hospital

Pacientes aguardam para atendimento no Hospital São Lucas - Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Funcionários do hospital São Lucas, em Americana, hoje administrado pelo Grupo Notre Dame, denunciam falta de profissionais, redução da equipe de enfermagem, sobrecarga e demora no atendimento. Uma funcionária que não quis se identificar afirmou ao LIBERAL, nesta semana, que a unidade de saúde está um caos.

Um médico, que também não quis se identificar, informou que ao menos 13 profissionais, incluindo ele, pediram demissão e cumprem aviso prévio.

“Antes atendíamos em cinco médicos devido à pandemia. E também recebíamos mais pelos plantões. Com a diminuição de casos da Covid-19, o número de médicos caiu para três, mesmo com uma epidemia de dengue e sintomas gripais”, desabafou.

O profissional declarou ainda que com a compra do São Lucas pelo Notre Dame o fluxo de pacientes aumentou porque o hospital passou a atender outros planos de saúde. “O trabalho foi ficando difícil, a equipe de enfermagem foi reduzida, logo a triagem e o atendimento demoram para acontecer e o paciente fica chateado, nervoso e com razão”, disse.

De acordo com o médico, os profissionais foram ficando esgotados, levando a uma demissão em massa. “São colegas chorando, pacientes chorando, enfermagem extremamente cansada, uma sensação de impotência, de tentar abraçar todos sem conseguir”.

E a situação que já estava caótica, afirmou outra funcionária, piorou com a mudança do sistema de informatização, que é falha e dificulta ainda mais os atendimentos. “Não recebemos treinamento adequado para lidar com essas mudanças e, hoje, o serviço oferecido pelo hospital está pior do que na rede pública”, declarou.

Na quarta-feira, o LIBERAL recebeu um vídeo de uma paciente que procurou atendimento no hospital para os filhos. Nas imagens, é possível identificar uma discussão entre pacientes e profissionais da unidade por conta da demora no atendimento. “A situação lá está bem complicada. Cheguei antes das 20 horas e sai depois das 23 horas”, afirmou a mulher.

Reportagem do LIBERAL publicada no último domingo mostra que só no mês de maio, o jornal foi procurado por ao menos 15 pacientes reclamando de demora para passar por médicos, bem como para tomar medicação no Hospital São Lucas. As reclamações continuam. Nos cinco primeiros meses do ano, o plano foi alvo de 30 queixas registradas na ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).

OUTRO LADO. Em nota, a diretoria do São Lucas informa que, devido ao aumento de casos respiratórios e de dengue, cresceu a procura pelo serviço de pronto atendimento do hospital. Destaca, porém, que na última semana e nos dois primeiros dias do mês de junho, registraram uma redução do tempo médio de espera, desde a recepção até o atendimento médico.

Com relação a equipe médica, o hospital afirma que não houve redução do quadro, mas sim contratação de profissionais.

“Temos um núcleo de atendimento dedicado aos nossos pacientes no hospital e já identificamos uma redução importante no número de queixas. Também destacamos uma mudança de gestores do pronto-socorro, tanto de enfermagem como médica”, conclui a nota.