Após oito horas de combate, incêndio é controlado em área verde de Americana

Após oito horas de combate às chamas, os bombeiros conseguiram controlar um incêndio de grandes proporções em uma área verde na Vila Bertini, em Americana, na terça-feira (22). Não houve feridos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, por volta de 14h de terça, a corporação foi acionada para atender uma ocorrência de fogo em mata.

Incêndio na Vila Bertini, em Americana, mobilizou equipes de bombeiros – Foto: Leonardo Servilha Gonçalves / Divulgação

As chamas foram controladas após as 22h e os socorristas voltaram ao local na manhã desta quarta-feira (23), para realizarem o trabalho de rescaldo e, desse modo, impedir que um novo incêndio recomeçasse.

Ninguém se feriu e as causas do incêndio são desconhecidas. A ação de combate contou com o apoio dos bombeiros voluntários de Nova Odessa.

INCÊNDIO

No começo da semana, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para o tempo quente e seco, além de chamar a atenção para a ocorrência de focos de incêndio.

“Por causa do tempo seco, a Defesa Civil alerta para que a população não incendeie áreas de vegetação nem jogue bitucas de cigarro em rodovias. Além de causar incêndios de grande proporção, essas condutas são crimes ambientais”, trouxe a nota.