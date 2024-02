Após ‘odor diferente’, fornecedora de carne para a merenda escolar tem contrato rompido em Americana

Cozinheiras da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Florestan Fernandes, no bairro Morada do Sol, em Americana, identificaram nesta terça-feira (20) um “odor diferente” em um lote de carne que seria servido para os alunos como parte da merenda.

Com isso, a Ômega Alimentação, empresa responsável pelo preparo e fornecimento de alimentos nas unidades escolares do município, recolheu o lote e determinou que fosse dado frango para as crianças. Além disso, de acordo com a prefeitura, a terceirizada rompeu o contrato com a fornecedora de carne.

Carne não utilizada na merenda das crianças por conta da situação – Foto: Gualter Amado / Divulgação

O caso ganhou repercussão nesta quarta-feira (21), após um vídeo publicado pelo vereador Gualter Amado (Republicanos), no qual ele mostra os pacotes de carne armazenados em um freezer.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“O primeiro lote que foi enviado para algumas escolas está podre. Se você chegar aqui perto desse freezer, você não vai aguentar o cheiro da carne. Insuportável”, relatou o legislador, que ainda disse que as cozinheiras, em substituição, serviram carne de um lote do fim do ano passado.

A administração rebateu a informação publicada por Gualter e afirmou que foi dado frango para os alunos. Ainda segundo o relatório de fiscais da Vigilância Sanitária de Americana, nesta quarta eles foram até a escola e constataram que as carnes supostamente estragadas estavam “em três freezers horizontais em temperatura adequada (congelada) e bem acondicionadas”.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Na sequência, o documento aponta que o lote estava dentro da data de validade, com fabricação em 6 de fevereiro de 2024 e validade de um ano — portanto, fevereiro de 2025.

“No momento desta fiscalização não foram constatados pelos fiscais odores fortes ou alterações visuais ou sensoriais que desabonassem o produto ou caracterizassem impróprio ao consumo”, completa o relatório, que também relata boas condições de higiene e organização da cozinha.

Um dos lotes recolhidos foi fabricado nesta semana – Foto: Gualter Amado/Divulgação

Em uma das fotos registradas pelo vereador, além das datas informadas pela vigilância, ainda havia outra: 20 de fevereiro de 2024, de fabricação, e um ano depois de vencimento, lote este que foi entregue nesta semana.

A Prefeitura de Americana informou que, devido à suspeita, nenhuma carne foi servida aos alunos e que a Ômega foi notificada a recolher imediatamente os alimentos, o que foi prontamente atendido. A empresa ainda foi notificada pela Vigilância Sanitária para “observar as normas de qualidade estabelecidas“.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Por fim, a administração afirmou que a terceirizada rompeu o contrato com a fornecedora de carne e chamou a denúncia do vereador de “infundadas, criando pânico desnecessário”. A Ômega foi procurada pela reportagem, mas não respondeu até o fechamento desta matéria.

Ao LIBERAL, Gualter disse que informou a Secretaria de Educação, nesta quarta, via WhatsApp, sobre o problema e que foi informado de que os alimentos estavam em boas condições. Por isso, ele foi pessoalmente para verificar e encontrou a situação. “Estava todo mundo quietinho, mas só recolheram as carnes depois que eu publiquei o vídeo”, completou.