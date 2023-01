Após obra realizada pelo DAE, trecho da Avenida Cillos sofre com buracos

Ao menos 14 buracos surgiram num trecho de 190 metros da Avenida Cillos, em Americana, no ponto onde o DAE (Departamento de Água e Esgoto) cortou o asfalto para a instalação de uma nova subadutora. O problema foi constatado pelo LIBERAL nesta sexta-feira.

Os buracos podem ser vistos na via sentido Centro, nos dois quarteirões entre as ruas Tuiuti e Josias Silveira Camargo. Todos estão na faixa esquerda, que é a que passou por obras, iniciadas em outubro do ano passado.

Buracos podem ser observados no sentido Centro da avenida – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Há buracos que, devido à profundidade, exigem desvio por parte do motorista. Além disso, tem um trecho com afundamento e ondulações.

Procurado pela reportagem, o DAE apontou que o excesso de chuva pode ter comprometido o solo e comunicou que vai fazer os reparos necessários.

A autarquia vai prosseguir neste ano com a instalação da nova subadutora, que terá 1,5 km de extensão. As intervenções serão realizadas até a antiga sede social do Rio Branco, na Rua Fernando Camargo. Portanto, novas interdições estão previstas, assim como houve na Cillos no fim do ano passado.

Segundo a prefeitura, a obra vai beneficiar 23 mil moradores, com garantia de segurança no abastecimento ao longo de, pelo menos, 15 anos.