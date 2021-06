Após novo reparo, vazamento volta a ocorrer pela sexta vez

Funcionários do DAE estiveram no local, mas água voltou a vazar logo após o conserto em rua do Jardim São Pedro

O síndico de condomínio Marcelo Giacomin, de 47 anos, reclama que pela sexta vez um vazamento ocorre na Rua dos Lírios, em frente ao número 400, no Jardim São Pedro, em Americana. De acordo com ele, na quarta-feira uma equipe do DAE (Departamento de Água e Esgoto) foi ao local no período da tarde para solucionar o problema, mas à noite a água voltou a vazar novamente.

Funcionários do DAE estiveram no local, mas água voltou a vazar logo após o conserto – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O local acumula barro e um buraco próximo da calçada aumenta cada vez mais. “Meu receio é afundar a calçada e prejudicar a garagem do subsolo do condomínio”, comenta. “Um motoqueiro foi entregar um pedido essa semana e acabou atolando a moto, porque achou que a rua estava firme”, comentou.

O síndico diz ainda que o local é de bastante movimento de veículos, pois a rua é utilizada por motoristas que saem da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), da Cidade Jardim ou da Avenida Cillos.

O DAE foi questionado, mas não informou ao LIBERAL uma previsão da realização do reparo e nem explicou o motivo de o serviço nunca ter sido executado com qualidade.

