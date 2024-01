Após matéria do LIBERAL, motorista que bateu em carro e fugiu procura dona do veículo

No entanto, segundo Nirielen Guarnieri, o homem não falou sobre o pagamento do prejuízo; ela cogita contratar um advogado e acionar a Justiça

Depois da repercussão da reportagem do LIBERAL, o motorista de um caminhão que bateu no carro da técnica em enfermagem Nirielen Guarnieri, de 32 anos, e fugiu em seguida, em Americana, procurou a dona do carro, na manhã de domingo (21). Apesar disso, ele não falou sobre o pagamento do prejuízo e ela cogita acionar a Justiça.

Aparentemente abalado, o condutor disse para Nirielen que também tem filho pequeno e afirma que fugiu do local do acidente porque ficou com medo, afirmando ainda que seu veículo também não tinha seguro.

“O motorista, que mora no mesmo bairro, esteve na minha casa e afirmou que ficou nervoso e também mentiu na empresa, onde trabalha como agregado. Não disse nada sobre o pagamento do prejuízo. Falou que acabou me procurando porque foi ameaçado por várias pessoas que identificaram o caminhão dele na reportagem, mandaram que viesse me procurar”, desabafou Nirielen.

Imagens de câmeras de segurança dos vizinhos de Nirielen, que mora na Rua Salamanca, no Jardim Bertoni, em Americana, flagraram o momento do acidente, que ocorreu na madrugada de sábado (20).

O caminhão seguia pela via e atingiu o veículo, que estava na porta da residência dela. Em seguida, o motorista deixa o local de ré. Minutos depois, uma pessoa retorna a pé ao local, pega o para-choque do caminhão, que ficou caído no momento da batida, e sai correndo com a peça.

A técnica em enfermagem relata que o orçamento, somente com a funilaria, fica em torno de R$ 7 mil, fora a parte mecânica de seu Celta. “Vai ficar mais caro do que o carro, mas não posso ficar sem ele”, completa.

Ela é mãe de quatro filhos, de 4, 5, 6 e 13 anos, sendo que o mais novo é autista. Inclusive, ela utiliza o carro para levar o menino até a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana, onde ele passa por acompanhamento.

“Devido à falta de carro, não estou levando meu menino para a terapia, que ele faz pelo convênio com a prefeitura. Se ele não for, perde a vaga”, afirmou Nirielen.

“Caso o motorista não se manifeste, teremos que procurar um advogado, não tenho como arcar com todo esse prejuízo”, finalizou.