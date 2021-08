Após intervenção na diretoria, sindicato dos condutores terá novas eleições

Após a Justiça do Trabalho afastar a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Americana e região por indícios de irregularidades, a entidade terá novas eleições. A votação está marcada para os dias 8, 9 e 10 de outubro. O grupo vencedor das eleições estará à frente da entidade entre 2021 e 2026.

Três chapas vão disputar as eleições do sindicato em outubro – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O sindicato recebeu inscrição de três chapas, encabeçadas por Claudemir Alves da Cruz, Edimilson Pereira de Moraes e Nadir José Migliorin. Segundo informações da administração judicial, responsável pela gestão do sindicato, todas as chapas receberam pedidos de impugnação, que ainda estão sendo analisados em comissão.

A diretoria anterior foi afastada em novembro do ano passado após o MPT (Ministério Público do Trabalho) ter indicado indícios de “graves irregularidades” na gestão do sindicato. O órgão fiscalizador apurou que houve dilapidação do patrimônio da entidade, com desvio de verbas e uso dos bens do sindicato para fins particulares.

Uma perícia técnica do MPT apontou que, no ano de 2017, os dirigentes receberam R$ 1,082 milhões em verbas de representação, um recurso que “indeniza” o dirigente em função das despesas decorrentes de seu cargo.

O MPT apurou que o sindicato pagava a conta de internet da esposa do presidente e que a família dele vendeu quatro veículos para a entidade com valores acima do preço da tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

Além do uso indevido de verba, o MPT levantou indícios de que, quando a presidência recebia uma denúncia de trabalhador, a empresa acusada era avisada. Essa comunicação entre o sindicato e a empregadora provocava demissão desse funcionário.

O MPT ingressou com ação civil pública, pedindo o afastamento de toda a diretoria e a convocação de novas eleições. Em novembro do ano passado, a Justiça do Trabalho concedeu liminar para afastar os gestores e nomeou um administrador judicial. Ele ficou responsável pela gestão do sindicato até decisão da Justiça do Trabalho ou após a convocação de novas eleições.

Segundo comunicado do administrador judicial, mesmo com o afastamento da diretoria, todas as atividades do sindicato estão sendo realizadas normalmente.