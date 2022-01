Após infarto, vereador Dr. Otto terá que fazer cirurgia cardíaca

De acordo com a assessoria dele, a intervenção faz parte de um tratamento

O vereador de Americana Dr. Otto Kinsui (Cidadania) terá que fazer uma cirurgia cardíaca. A data do procedimento, no entanto, ainda não foi definida. De acordo com a assessoria dele, a intervenção faz parte de um tratamento.

O parlamentar sofreu um infarto no último dia 20. Dias antes ele havia testado positivo para Covid-19. Porém, o problema no coração não teve relação com o coronavírus, segundo a assessoria.

Dr. Otto permanece internado, consciente e em repouso. Ele está sendo substituído na câmara pela suplente Rosângela Gallardo Caro.