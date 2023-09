Segundo proprietários, a intenção é retomar o comércio em outro local enquanto é feita a reforma do salão

Os proprietários da loja de uniformes Kavi, na Rua Carioba, no Centro de Americana, ainda estão calculando os prejuízos, mas afirmaram que pretendem retomar as atividades em outro local.

Nesta segunda-feira (11), o estabelecimento teve o seu piso inferior incendiado, possivelmente devido a um curto-circuito em um bebedouro.

Local ficou destruído; fogo derreteu uma máquina de costura avaliada em R$ 200 mil – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

O LIBERAL esteve na loja nesta terça (12) e constatou que relógios, sacolas, manequins e soquetes de lâmpadas, espalhados por todo o estabelecimento, derreteram.

O fogo também derreteu cabos e botões de uma máquina de costura, avaliada pelo proprietário em R$ 200 mil.

Os donos estavam providenciando portas a fim de substituir as de vidro que ficaram destruídas.

Nesta quarta (13), uma seguradora deve visitar o local para avaliar os estragos.

Os 11 funcionários do comércio irão ajudar a catalogar todo o estoque. A intenção é retomar o comércio em outro local enquanto é feita a reforma do salão incendiado.

“Sim [pretendemos reabrir]. Não dá para parar, não. Nós vamos tentar sair daqui, ir para um outro lugar enquanto ajeitamos esse lugar, e vamos colocar as máquinas para rodar de novo. Se as máquinas não rodarem, a gente não consegue trabalhar e pagar as contas”, disse o proprietário Alexandre Custódio de Oliveira.

Alexandre ainda relatou que em outras oportunidades chegou a ter problemas com enchentes na loja, mas mesmo assim continuou no prédio por gostar da localização — onde está há cerca de 10 anos.

Por isso, quando o salão estiver novamente em condições, ele disse que gostaria de retornar.